Una Gara 1 con brivido per Scott Redding, causato da un sorpasso al limite subito dal campione Superbike Toprak Razgatlioglu. Senza conseguenze, con i due piloti che si sono poi chiariti alla fine della corsa . Ma per l’alfiere BMW è ben più forte la soddisfazione, dovuta alla conferma che Donington non è stato un caso isolato. Il britannico ed il marchio tedesco sono saliti di nuovo sul podio hanno battagliato alla pari col campione Yamaha e con Jonathan Rea. Per quanto ripeta di non avere nulla da perdere, Redding è certamente da tenere d’occhio fino alla fine della stagione 2022.

“Bel circuito, sicurezza al limite”

“Quando ha iniziato a piovere leggermente, bisognava avere le palle. Non avevo niente da perdere: se cado, cado.” Scott Redding inizia così il racconto di un’altra gara che l’ha visto tra i protagonisti. Il pensiero di ‘disturbare’ la lotta iridata era allettante e non s’è tirato indietro. “Ho superato Toprak e ho pensato “Ma che strano”, poi ho preso Jonathan e ho pensato “È molto strano”. Ma andava bene così: sentivo l’adrenalina e ho spinto.” In seguito ha pensato di gestire un po’ di più, ma qualcuno era pronto alla lotta. “Sapevo che Toprak era dietro di me ed ero sicuro che ci avrebbe provato, ma non pensavo davvero nella curva più pericolosa del campionato!” Fortunatamente tutto è finito bene, ma non è mancato un incontro successivo tra i due. “E se fossi caduto a quella velocità, sarebbe stato un bel finale? È un bel circuito, ma la sicurezza è al limite. Lui mi ha chiesto scusa, dicendo che il posteriore scivolava. Sappiamo che è aggressivo nei sorpassi e non è importante, ma in alcuni punti dovrebbe pensare un po’ di più.”

“Era importante dimostrarlo anche qui”

Non era finita, in arrivo ecco Jonathan Rea, in grave difficoltà e non in grado di fermare uno Scott Redding a caccia del podio. Il britannico si prende così il terzo gradino del podio, la soddisfazione è più che evidente. “Avevo detto già a Donington che eravamo riusciti a compiere un bel passo avanti. Era importante dimostrarlo anche qui. Combattere tra i primi è strano, ma è dove voglio essere.” Il binomio Redding-BMW sta iniziando davvero a funzionare, ma il #45 certo non canta vittoria. “C’è ancora molto da fare, non sarà facile salire sul podio in ogni gara. Ma se se si presenta l’occasione, possiamo combattere.” Domenica ci saranno altre due gare sul circuito ceco di Most, bisogna tenerlo nuovamente d’occhio per la zona podio. Si sa, l’appetito vien mangiando…

Foto: BMW Motorrad WorldSBK Team