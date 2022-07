Danilo Petrucci 2° avvicina Gagne nelle qualifiche di Brainerd

Dal Brainerd International Raceway in Minnesota buone nuove per Danilo Petrucci. Archiviato un incoraggiante avvio di weekend con il terzo crono stampato nell’inaugurale sessione di prove libere, il ternano ha avvicinato la pole position provvisoria nel primo turno di qualifiche ufficiali. Con un gran giro “Petrux” si è proposto come il più diretto inseguitore del Campione in carica nonché capo-classifica di campionato Jake Gagne, contenendo il gap a soli 226 millesimi di secondo.

GRAN GIRO DI DANILO PETRUCCI

A tutti gli effetti un gran giro ed una gran (prima) qualifica per Danilo Petrucci. Pronti-via, si era issato subito in cima al monitor dei tempi in 1’31″038, preceduto da lì a poco proprio da Gagne in 1’30″470. Nel finale, montata gomma nuova sulla sua Ducati Panigale V4 R, il nostro portabandiera al via del MotoAmerica si è reso protagonista di un time-attack esagerato. Con il miglior secondo settore in assoluto (32″847) ha fermato i cronometri sull’1’30″560, per qualche istante rivelatasi la pole provvisoria, battuta da lì a poco dal “solito” Gagne in 1’30″334.

DUELLO TRA GAGNE E PETRUCCI

Separati tra loro da soli 3 punti in campionato, per questo settimo appuntamento stagionale si prospetta un intenso duello per il gradino più alto del podio. Favorito da test effettuati nei mesi scorsi, Danilo Petrucci sembra poter spezzare l’egemonia tecnica Attack Yamaha, tanto da precedere in queste Qualifiche 1 l’altra R1 di Cameron Petersen (3° in 1’30″706 a 0″372 dalla vetta). Dopo la caduta nelle prime libere, Mathew Scholtz ha invece siglato il quarto crono, non riuscendo tuttavia a battere il muro dell’1’31”.

DOMANI GARA 1 PER DANILO PETRUCCI

Domattina in Minnesota alle 10:15 locali (le 17:15 italiane) si tornerà in pista per la seconda sessione di qualifiche ufficiali che determinerà lo schieramento di partenza delle due gare. La prima in programma domani alle 15:10 (le 22:10 in Italia) con la diretta streaming garantita dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.