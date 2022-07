Tragedia nel MotoAmerica: Scott Briody ha perso la vita

Il motociclismo americano è in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Scott Briody. Originario di Hannacroix (Stato di New York), 50 anni compiuti, ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente registratosi negli istanti conclusivi delle prime qualifiche ufficiali del MotoAmerica Superstock 1000 a Brainerd. La sessione è stata immediatamente sospesa con l’esposizione della bandiera rossa, con la notizia del decesso comunicata due ore più tardi.

LUTTO NEL MOTOAMERICA

Al via con una Kawasaki ZX-10R iscritta dal proprio team Innovative Motorsports, Scott Briody quest’anno aveva deciso di schierarsi a tempo pieno nel MotoAmerica Superstock 1000. Nel corso delle Qualifiche 1, prima del drammatico incidente, era 17° nella graduatoria dei tempi, fino ad uno schianto dalla dinamica tuttora da chiarire.

L’INCIDENTE NEL MOTOAMERICA

In presa diretta, la regia TV del MotoAmerica ha mostrato l’incidente. Con un innesco di highside, Briody ha perso il controllo della propria Kawasaki #124, finendo poi a terra ad altissima velocità. Con ogni probabilità, la sua stessa moto gli è finita addosso.

PROVE CANCELLATE

Immediati in questa circostanza i soccorsi, con la sessione conclusasi anzitempo a 30 secondi dal termine. Due ore più tardi, MotoAmerica ed il Brainerd International Raceway hanno comunicato ufficialmente il decesso di Scott Briody. Il restante programma di attività del venerdì è stato cancellato, mentre non si hanno comunicazioni inerenti il prosieguo del weekend.

SCOTT BRIODY

Motociclista appassionato e titolare della sua stessa squadra, Scott Briody non era propriamente un novellino del circus MotoAmerica. Ha preso parte anche alla 200 miglia di Daytona, correndo in diversi campionati d’oltreoceano riservati alle 1000cc.