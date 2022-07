Superbike Most: Orari TV e live streaming del 30/07, quando corre gara 1?

La Superbike è pronta a regalare un altro week end adrenalinico. Si corre sul tracciato di Most, in Repubblica Ceca: misto veloce, con un asfalto particolare che ha indotto il fornitore Pirelli a ritirare le soluzioni più soffici per non incontrare problemi di tenuta sulla distanza dei 22 giri previsti. In più si aggunge la variabile meteo: oggi, sabato 30 luglio, sulla regione sono previste piogge anche di una certa intensità. Nei cinque round precedenti non si è mai gareggiato sul bagnato, per cui – se gara 1 dovesse partire in queste condizioni – sarà interessante capire chi sarà più avvantaggiato della situazione.

La sfida si alza di tono

Le due sessioni del venerdi hanno riacceso la miccia: qui tempi e cronaca. Toprak Razgatlioglu, lanciatissimo dalla tripletta di Donington, è in forma smagliante, ma deve recuperare 43 punti al battistrada Mondiale Alvaro Bautista, con la Ducati. Terzo incomodo Jonathan Rea, con la Kawasaki, secondo in classifica a 17 punti dal vertice. Le prove hanno catapultato in alto anche possibili mine vaganti quali Scott Redding (BMW) e Michael Rinaldi, con la seconda Ducati ufficiale. Sarà una mischia furibonda. L’antipasto sarà la Superpole al mattino, per definire lo schieramento.

Le highlights su Corsedimoto

L’intero programma del round Most sarà visibile, a pagamento, su Sky Sport MotoGP HD. Le due gare principali Superbike andranno in diretta, in chiaro, anche su TV8. Sul nostro sito saranno disponibili le highlights delle due giornate di gara.

Gli orari del week end di Most

Sabato 30 luglio

9:00-9:30 Superbike FP3

9:45-10:05 Supersport 300 Superpole (diretta Sky MotoGP)

10:25-10:45 Supersport Superpole (diretta Sky MotoGP)

11:10-11:25 Superbike Superpole (diretta Sky MotoGP)

11:45 R3 bLU cRU Cup Gara 1

12:40 Supersport 300 Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

14:00 Superbike Gara 1 (diretta Sky MotoGP e TV8)

15:15 Supersport Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

16:15 R3 bLU cRU Cup Gara

Domenica 31 luglio

9:00-9:15 Superbike Warm Up

9:25 Supersport Warm Up

9:50-10:05 Supersport 300 Warm Up

11:00 Superpole Race (diretta Sky MotoGP e differita TV8 ore 13:00)

12:30 Supersport Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

14:00 Superbike Gara 2 (diretta Sky MotoGP e TV8)

15:15 Supersport 300 Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

