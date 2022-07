“Non c’è stato bisogno di negoziare. Ho voluto capire il programma di Kawasaki, poi è stato immediato.” Jonathan Rea archivia così il discorso sul suo fresco (e scontato) rinnovo con KRT per le prossime due stagioni. La fame è sempre la stessa, ancora di più dopo aver perso il titolo Superbike 2021 contro Razgatlioglu. Il turco ha chiuso davanti nel day-1 a Most, Rea invece è 5° di giornata a circa tre decimi dopo aver svolto anche qualche prova.

Forcella bocciata

“Mi sento molto meglio dell’anno scorso su questo tracciato, meno al limite.” Jonathan Rea inizia così il commento sulla prima giornata sul tracciato ceco. “Nel pomeriggio abbiamo lavorato soprattutto sul calo delle gomme, poi abbiamo messo una gomma nuova e lavorato su una nuova componente della moto.” Spiega poi di cosa si tratta. “Una forcella anteriore che avevamo già testato durante l’inverno. Abbiamo svolto alcune prove comparative, ma è rimasto qualche dubbio e siamo poi tornati alla versione precedente.” In generale “Il ritmo è buono: sono riuscito a girare in 31, 32 anche con gomme molto usate.”

Gomme ‘a sorpresa’

Novità in tema di pneumatici per questo round. Non c’è la SCQ, mentre la SCX non sarà per le due gare più lunghe. Ma c’è un motivo. “L’anno scorso, sulla distanza, vari piloti si sono lamentati del blistering sulla SCX” ha evidenziato Jonathan Rea. Pur ammettendo che “Sono rimasto molto sorpreso dalla scelta delle gomme.” Secondo lui, “La SC0 ha un buon potenziale, sarà la scelta del 99% dei piloti. Per la gara breve è meglio la SCX, è più veloce. La scelta è semplice. All’anteriore poi ognuno ha la sua preferenza.” Non manca anche un commento sulla pista. “Mi sento molto bene rispetto all’anno scorso, hanno svolto un ottimo lavoro soprattutto nel primo settore. L’ultimo settore però presenta ancora abbastanza buche, ma a parte questo va bene. Non s’è vista molta gente però…”

Foto: worldsbk.com