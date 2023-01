SBK, Loris Baz confida nella nuova BMW: è pronto a sfidare Gerloff

Loris Baz nel 2023 affronterà la sua ottava stagione nel Mondiale Superbike e lo farà nuovamente con il team Bonovo Action BMW. Guiderà la nuova M 1000 RR e spera di riuscire a migliorare i risultati conseguiti nello scorso anno.

Il 2022 lo ha visto conquistare un totale di 125 punti e concludere con il dodicesimo posto nella classifica generale. Ha messo insieme un totale di venti piazzamenti in top 10, mentre i ritiri sono stati quattro e sei volte è arrivato al traguardo senza ottenere punti. L’esperto pilota francese vuole di più nel prossimo campionato.

SBK, Baz felice nel team Bonovo Action

Il fatto di correre un’altra stagione con la stessa squadra è certamente un fattore positivo, la stabilità è importante. Baz si è trovato bene nel team Bonovo Action, che riceve da BMW un trattamento tecnico molto simile a quello della formazione ufficiale. I presupposti per fare un buon 2023 sembrano esserci.

La nuova M 1000 RR dovrebbe avere un potenziale maggiore rispetto alla versione precedente, però ovviamente sarà fondamentale svolgere un buon lavoro di sviluppo per estrarlo tutto in tempi rapidi. L’esperienza del francese può essere importante in questo senso. Utili torneranno anche le Super Concessioni, che possono aiutare BMW (e anche Honda) a ridurre il gap dalle prime della classe.

Baz fiducioso sulla nuova BMW M 1000 RR

Baz ha provato la nuova M 1000 RR a dicembre in un test a Jerez condizionato dalla pioggia. Non può avere ancora un quadro chiaro della nuova moto, ma si è fatto una prima idea delle novità ed è ottimista: “La nuova carenatura cambia l’equilibrio della moto – ha detto a Speedweek – e ci aiuterà un po’ con il grip. Non mi aspetto di salire in moto e di vedere subito risolti tutti i problemi, ma spero che presto saremo in grado di risolverli. I principali sono la mancanza di grip al posteriore e il fatto di non riuscire a trasferire la potenza a terra in uscita di curva. Servono modifiche di elettronica e di telaio per darci più fiducia”.

Il pilota classe 1993 è consapevole di cosa gli serva rispetto al 2022 e auspica che la nuova BMW gli permetta di essere maggiormente competitivo. I prossimi test a Jerez (25-26 gennaio) e Portimao (31 gennaio-1 febbraio) saranno fondamentali per prepararsi al primo round a Phillip Island, dove il 20-21 febbraio ci sarà anche l’ultimo test pre-campionato.

Gerloff nuovo rivale e l’attesa per il peso limite

Il francese nel 2023 accoglie nel box un nuovo compagno di squadra, Garrett Gerloff. L’ex pilota del team GRT Yamaha ha grande voglia di riscatto e sicuramente i due sapranno stimolarsi a vicenda. Sarà un bel duello quello in casa Bonovo Action. BMW li terrà d’occhio e li supporterà a dovere.

Entrambi i rider hanno il contratto che scade a fine anno e daranno il massimo per essere in griglia anche nel 2024, anno nel quale dovrebbe entrare in vigore anche il tanto chiacchierato limite di peso moto-pilota. Un tema che a Baz, alto e pesante, interessa molto.