Le tappe europee del Mondiale Superbike 2022 sono terminate e il campionato in questo fine settimana andrà in scena in Argentina, dove il trio Bautista-Razgatlioglu-Rea darà di nuovo spettacolo. Il pilota Ducati è favorito nella lotta al titolo, avendo accumulato 56 punti di vantaggio su Toprak e 82 su Johnny. Ma con tre round da disputare non bisogna dare tutto per scontato.

Prima che inizi la battaglia presso il circuito San Juan, è arrivato l’annuncio riguardante alcune novità del regolamento tecnico e di quello sportivo che sono state decise della Superbike Commission in una riunione avvenuta in occasione dell’ultimo evento a Portimao.

Superbike, le novità del regolamento tecnico

SUPER CONCESSIONI – Dal 2023 verrà rivisto il sistema di punteggio legato alle concessioni. I punti saranno assegnati ai primi cinque al traguardo (ora ai primi tre) al fine di ottenere un miglior bilanciamento delle performance. I punti concessione verranno totalizzati ogni tre round e ci sarà un “Calcolatore di Performance” che stabilirà quali case potranno apportare aggiornamenti alle moto. Per il 2022 le Super Concessioni sono basate sul telaio. Questo concetto viene testato nel finale dell’attuale stagione in vista del 2023.

CARBURANTE SOSTENIBILE – A partire dal 2024 in tutte le classi del WorldSBK dovrà essere utilizzato almeno il 40% di carburante sostenibile. Questo carburante E40 risponderà alle specifiche adottate per la MotoGP.

PRICE CAP DELLE MOTO – A causa della situazione economica globale e dell’inflazione, la FIM ha deciso di aumentare il prezzo massimo che una moto può avere per partecipare al Mondiale Superbike. Oggi è fissato a 40 mila euro ed è necessario che siano prodotti almeno 500 esemplari. I dettagli precisi sul nuovo price cap verranno ufficializzati in un secondo momento. E’ probabile che la nuova Ducati Panigale V4 R 2023 (prezzo 43.990 mila euro) possa prendere parte al prossimo campionato. Montando di serie parecchi particolari “racing” (bielle, cambio e molto altro) alzerà ulteriormente l’asticella.

Regolamento sportivo: cosa cambia dal 2023

CERIMONIA DEL PODIO – Di pari passo con gli altri campionati FIM, è stato indicato che quando un podio è situato in pitlane o sopra, la pitlane non può essere aperta nel corso della cerimonia di premiazione. Ciò per evitare problemi di sicurezza in corsia box.

ALLOCAZIONE WILDCARD – Quando viene richiesta una wildcard alla Superbike Commission, le Federazioni Nazionali devono garantire e certificare la qualità. Non solo del pilota ma anche dello staff, dell’attrezzatura e del team in modo tale che siano compatibili con il livello del WorldSBK.

Foto: WorldSBK.com