Moto3: Daniel Holgado, la crescita a piccoli passi

È approdato nel Mondiale da campione Moto3 Junior in carica. Daniel Holgado ha archiviato la sua prima stagione iridata a tempo chiudendo come secondo tra gli esordienti dietro a Diogo Moreira. Da dire che l’inizio non è stato semplice anche per una condizione fisica non perfetta, ma passo dopo passo ha iniziato ad ingranare, togliendosi anche due soddisfazioni. Holgado ha chiuso un’annata ricca di alti e bassi, ma ricordiamo appunto che era un debuttante. Chissà dove può arrivare l’anno prossimo nella categoria.

Da meno a più

Per Holgado non s’è trattato del debutto assoluto nel Mondiale. Nel 2021 infatti aveva disputato un GP con CIP per l’infortunato Maximilian Kofler, poi altri due round con Tech3 per lo squalificato Deniz Oncu. In due occasioni s’è anche preso i primi punti mondiali, un buon punto di partenza per il 2022. Ma l’avvicinamento alla prima stagione completa ha subito un rallentamento quando, lo scorso gennaio, è incappato in un incidente in allenamento. Una frattura pluriframmentata alla tibia sinistra non è cosa che si recupera alla svelta, Holgado quindi non era ancora al top al momento dell’esordio mondiale. Ma nonostante tutto arriva presto qualche top ten, alternata da alcuni errori, ma il primo guizzo arriva più avanti. In Austria mette a referto la sua prima pole position mondiale, due GP dopo (Aragon) ecco il primo podio di categoria. Ha perso il titolo di best rookie per soli 9 punti, ma ha poco da rimproverarsi.

Holgado, è presto per il titolo?

Il 17enne valenciano non è uno di quei talenti che esplodono nell’immediato. Se diamo un’occhiata ad esempio alla sua carriera nel CEV Moto3, notiamo che è diventato il grande protagonista nel suo terzo anno nella categoria. Ma in quell’ultima stagione nel Mondialino s’è preso il titolo con autorità. Emergere nel Motomondiale non è mai semplice, ma anche Holgado rientra nella categoria dei giovani ed interessanti talenti del movimento motociclistico spagnolo. Per farla breve, sembra solo questione di tempo prima di vedere anche lui in lotta per il campionato. Nel 2023 sarà l’uomo di punta di KTM Tech3, visto che dall’altra parte c’è il debuttante Filippo Farioli. Una buona occasione per continuare a progredire, senza la pressione del team ufficiale di Aki Ajo. E chissà che non arrivino sorprese.

Foto: motogp.com