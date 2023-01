Moto3: Diogo Moreira, dal Brasile con furore

Diogo Moreira è stato certamente uno degli esordienti più interessanti della stagione Moto3. Non è arrivato il primo podio di categoria, pur essendoci andato vicino, ma questo non sminuisce la sua bella stagione di debutto. Per lui 8° posto iridato e titolo di miglior esordiente dell’anno davanti ad un duo spagnolo. Non sono stati molti i brasiliani capaci di dire la loro nel Motomondiale (anzi, uno solo) ed il piccolo Moreira è già riuscito a scrivere un pezzetto di storia. Cosa attendersi da lui nel 2023? Maverick Vinales aveva già consigliato di tenerlo d’occhio, una dritta più che valida anche per la prossima annata mondiale.

Che bel debutto!

È già il miglior brasiliano di sempre in 125cc/Moto3, ma è riuscito anche a battere il suo mentore Alex Barros. Al momento solo per un fatto: il riferimento va alla storica prima pole position ottenuta da Moreira a Silverstone, dopo appena 12 GP mondiali. Lo stesso Barros ha impiegato un decennio prima di farcela! Il primo podio di Moreira invece si fa ancora attendere, anche se quest’anno non sono mancate alcune occasioni. Ma i finali di GP non sono stati esattamente il suo forte, questo sarà un aspetto da sistemare per il prossimo anno. Il miglior risultato alla fine è stato il 5° posto in Malesia, il picco di un ottimo anno di debutto che l’ha visto spesso e volentieri tra i primi 10. Essendo un rookie non è mancato qualche giustificabile errore di inesperienza, uno dei quali però gli ha lasciato una frattura alla mano sinistra che l’ha condizionato per qualche GP. Era al Mugello, anche in quella occasione era molto vicino al podio…

Moreira per il grande sogno?

Nella storia del Motomondiale il brasiliano più vicino al titolo, Alex Barros, ha chiuso 4° iridato per svariate stagioni in 500cc/MotoGP. Ma la storia ci dice anche che c’è sempre una prima volta… Forse però è troppo presto per pensarci con Moreira? Non è detto, visto la giovane promessa latinoamericana è riuscita a sorprendere tutti in questo 2022. Tranne Maverick Vinales, che aveva raccomandato di tenerlo d’occhio ed anzi già lo vedeva tra i protagonisti per l’iride Moto3. Senza dubbio Diogo Moreira è la più interessante promessa delle due ruote attuali, lo dimostrano anche i risultati stellari ottenuti in tutte le wild card Supermoto, altra sua grande passione. Certo c’è qualcosa da limare: i finali di gara ad esempio, come abbiamo evidenziato in precedenza, visto che ha perso varie occasioni da podio per errori proprio nelle tornate conclusive. A livello di costanza si può dire invece che sia già a buon punto, certamente un anno di esperienza gli sarà molto utile. In breve, un astro nascente da osservare.

Foto: motogp.com