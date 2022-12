Moto3: Deniz Oncu, la scommessa 2023 di Aki Ajo

L’anno prossimo il team Red Bull KTM Ajo avrà una formazione totalmente rinnovata. Il pilota di punta sarà certo Deniz Oncu, la giovane promessa che lo scopritore di talenti finlandese sta seguendo da tempo. Anzi, l’ha già avuto nella sua squadra sia nel Mondialino Moto3 che nel Campionato del Mondo. In quest’ultimo caso da sostituto del fratello Can, più volte lesionato nel suo sfortunato anno mondiale. Il minore dei gemelli turchi invece sta continuando a crescere e Aki Ajo se l’è portato in squadra nel 2023. Una mossa che vuol dire una sola cosa: il 19enne di Alanya è la freccia su cui Ajo conta in ottica titolo.

Ma sarà davvero pronto?

C’è chi nutre dubbi sul giovane pilota turco. Citiamo ad esempio le critiche mosse per il suo stile di guida molto aggressivo, per alcuni troppo: ricordiamo i due GP di squalifica comminatigli nel 2021 dopo il pasticcio ad Austin. Un momento eclatante dopo vari altri episodi già evidenziati in precedenza da più colleghi di categoria. Forse non giova a suo favore poi il fatto che sia ancora a quota zero vittorie. Certamente le ha sfiorate in più occasioni, ma appunto non ancora raggiunte e sempre per qualche piccolo errore sul finale di gara. Una questione di millesimi e secondi posti amari dopo GP da grande protagonista. Gli stessi motivi però dei sei quarti posti ottenuti, sempre ad un passo dal podio Moto3. Insomma, a Oncu sembra mancare ancora quel “qualcosa in più”, il guizzo vincente che lo avrebbe portato sicuramente più in alto.

Deniz Oncu da mondiale? I motivi del sì

Ci sono però anche vari aspetti positivi. L’ex Tech3 è l’unico pilota Moto3 che ha portato a termine tutte le gare! Qualcosa che non è riuscito nemmeno al campione Izan Guevara. Per Oncu un solo piazzamento fuori dai punti, una bella differenza rispetto ai due anni precedenti, con non meno di sei zeri a referto. Come nel 2021 vanta tre podi, ma i quarti posti evidenziati prima hanno anche il loro lato positivo. Denotano una costanza di rendimento impressionante in questo 2022, con solo tre piazzamenti ai margini della zona punti. Guardiamo i risultati dei 20 GP totali: per 12 volte ha chiuso tra i primi 5, sono 16 invece i piazzamenti complessivi nei 10. Sembra che ormai ad Oncu manchi pochissimo per arrivare davvero in alto, forse il passo in KTM Ajo può fornirgli quella spinta in più per puntare a qualcosa che sarebbe storico.

Foto: motogp.com