Superbike, Bautista avvisa Rea: “Non ho cambiato pensiero sull’incidente”

Alvaro Bautista arriva a Barcellona con 30 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 47 su Jonathan Rea, il suo obiettivo è quello di allungare sui rivali. La pista catalana potrebbe essergli favorevole, essendoci un lungo rettilineo sul quale scatenare la velocità della sua Panigale V4 R.

Il team Aruba Racing Ducati si aspetta ottimi risultati dal suo pilota di punta, ma anche da Michael Ruben Rinaldi. Quest’ultimo ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2023 e ci tiene a fare bene in Spagna. Ci sono tifosi non convinti della sua conferma, il riminese vuole convincere gli scettici e far vedere di meritare quel posto.

Superbike, Bautista molto motivato per Barcellona

Bautista è fiducioso in vista di questo round Superbike a Barcellona e conferma di gradire particolarmente il tracciato catalano: “Non vedo l’ora di correre nuovamente a Barcellona. Sono molto carico, perché questa pista mi piace, ci sono andato forte in passato e ci abbiamo fatto due test che ci hanno dato informazioni molto positive. Dobbiamo lavorare bene dal venerdì, rimanendo sempre concentrati per conquistare il massimo risultato e non commettere errori“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ormai è concentrato sulle prossime gare, però non manca un commento su quanto successo con Jonathan Rea nello scorso appuntamento a Magny-Cours: “Dopo aver visto molte volte le immagini, il mio pensiero non cambia e ormai non possiamo fare più nulla. Ho già detto quello che avevo da dire, adesso guardo solo avanti“.

Alvaro non ha rivisto la propria posizione sull’incidente provocato dal pilota Kawasaki, ma ormai è inutile continuare a pensarci. Deve focalizzarsi unicamente sull’obiettivo di laurearsi campione del mondo SBK. Le polemiche non servono a nulla, il passato non si può cambiare. Rimuginare ancora su quanto avvenuto in Francia può solamente deconcentrarlo e creare dei problemi.

Foto: WorldSBK.com