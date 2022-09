Alvaro Bautista non perde il sorriso ma non nasconde la rabbia. Al termine della gara ha festeggiato il secondo posto di Micheal Rinaldi, si è congratulato con Toprak Razgatlioglu ma non ha risparmiato le frecciatine a Jonathan Rea.

“Johnny è un grande pilota, veloce, coraggioso ha vinto molti campionati però un campione del suo livello non dovrebbe fare una manovra del genere – ha detto Alvaro Bautista – Non mi è sembrato un errore proprio involontario ma un gesto intenzionale perché mi è venuto addosso. Per fortuna sto bene fisicamente, non mi sono fatto nulla ed è questo l’importante“.

La direzione gara, infatti, gli ha dato una penalità.

“Gli hanno fatto fare il long-lap ma non me non è stato abbastanza perché io mi sono ritirato mentre lui ha comunque finito la gara al quinto posto. Ho perso un po’ del vantaggio che avevo ieri ma per me la cosa peggiore non è stata perdere un po’ di margine in classifica ma cadere”.

Cambierà qualcosa nei rapporti tra voi?

“Penso che quello che è successo in pista rimarrà in pista, Johnny deve stare molto più attento in futuro ma credo che non cambierà nulla tra noi”.

Il week-end è stato comunque positivo?

“Complessivamente sono contento di questo week-end abbiamo dimostrato di essere competitivi. Ho vinto la gara del sabato, mi sono classificato secondo nella Superpole race, ho fatto delle belle battaglie e nel sono soddisfatto di com’è andata. Prima di venire in Francia ero primo con 31 punti di vantaggio, ora ne ho 30. Adesso guardiamo avanti e pensiamo alle prossime gare”.