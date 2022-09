Superbike Catalunya: Orari TV, punteggi e la guida completa del round 8

Dopo lo show e le roventi polemiche di Magny Cours, il Mondiale Superbike si rituffa in pista per il round 8 ospitato sul tracciato di Catalunya, a due passi da Barcellona. La tappa francese, a prima vista, non ha modificato granchè la situazione: Alvaro Bautista e la Ducati mantengono il primato in classifica con 30 punti di vantaggio sul più immediato inseguiore. Ma c’è stato un avvicendamento alle spalle del leader, perchè adesso è Toprak Razgatlioglu a rincorrere la prima posizione, mentre Jonathan Rea è scivolato in terza posizione a -47 punti dalla vetta. Il discusso contatto fra Rea e Bautista, costato la caduta dello spagnolo e una penalità per il nordirlandese, ha giocato a favore di Toprak. La Yamaha si è rimessa in carreggiata dopo l’avvio di stagione irto di difficoltà.

Catalunya giardino Ducati

Con uno sviluppo misto veloce e soprattutto un rettilineo da quasi un chilometro, il Catalunya Circuit ha il disegno ideale per esaltare le doti velocistiche della Ducati Panigale V4. Qui si gareggia dal 2020 i piloti della marca italiana hanno vinto tre gare su sei, con tre piloti diversi: Scott Redding, Michael Rinaldi e Chaz Davies. L’unico pilota a vantare due vittorie su questo tracciato è Jonathan Rea con la Kawasaki, mentre Yamaha vanta un successo due anni fa nella corsa sprint con Michael van der Mark. L’anello catalano è favorevole anche ad Alvaro Bautista, che qui è già andato sul podio (terzo) con la Honda, l’anno scorso. Considerando il potenziale più alto Ducati, è scontato considerare Bautista il logico favorito.

La situazione di classifica

1.Bautista (Ducati) punti 332; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 302; 3. Rea (Kawasaki) 285; 4. Rinaldi (Ducati) 167; 5. Locatelli (Yamaha) 166; 6. Bassani 151; 7. Redding (BMW) 145; 8. Alex Lowes (Kawasaki) 145; 9. Lecuona (Honda) 140; 10. Vierge (Honda) 82.

Occhio al meteo

Le previsioni meteo di lunga gittata non sono sempre affidabili, ma nel week end in Catalunya sono previsti temporali. Finora non si è mai gareggiato sul bagnato quest’anno, è la condizione che Jonathan Rea si augura per accorciare le distanze su Bautista che in genere non ama la pioggia. Per quanto riguarda la programmazione TV, il round 8 andrà in onda come di consueto su Sky Sport MotoGP (a pagamento), ma le due gare Superbike saranno visibili anche in chiaro, in diretta, su TV8. Qui sotto il programma completo

Il programma in pista e in TV

Venerdi 23 settembre 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 settembre 2022

09:00-09:30 WorldSBK Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:40 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 settembre 2022

09:00-09:15 WorldSBK Warm Up

09:25-09:40 WorldSSP Warm Up

09:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

