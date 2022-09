Honda delude a Magny Cours, Lecuona: “Da capire cosa è successo”

Il round Superbike a Magny-Cours è stato certamente deludente per la Honda, che si aspettava ben altri risultati in Francia. Iker Lecuona è andato sempre a punti, ma con piazzamenti che non lo fanno certamente gioire. Invece, Xavi Vierge ha vissuto un weekend fallimentare.

L’ex pilota MotoGP è arrivato decimo in Gara 1, undicesimo in Superpole Race e nono in Gara 2. Nella prima manche ha incassato 21″5 di distacco dal vincitore Alvaro Bautista, mentre nella seconda si sono ridotti a 18″3 rispetto a Toprak Razgatlioglu. Il compagno di squadra è arrivato tredicesimo sabato e poi è caduto in entrambe le corse disputate alla domenica. Fine settimana da dimenticare.

Honda Superbike, i commenti di Lecuona dopo Magny-Cours

Lecuona dopo il fine settimana in Francia ha provato a spiegare cosa non ha funzionato in casa Honda: “Un weekend molto difficile per diversi motivi. Era una pista nuova e venerdì a causa del maltempo abbiamo faticato col setup. Ci è mancato qualcosa in vari aspetti e non siamo riusciti a migliorare. In Superpole Race sono partito male, ma mi sentivo forte e ho recuperato fino al decimo posto prima che la gomma posteriore crollasse a due giri dalla fine“.

L’ex pilota del team KTM Tech3 MotoGP ha evidenziato che era la prima volta che correva a Magny-Cours e che questo può essere stato un fattore decisivo, anche perché venerdì si è girato sul bagnato e solo dal sabato si è potuto lavorare in condizione di asciutto. Non era semplice trovare il giusto setup in poco tempo.

Lecuona vuole comprendere assieme al team HRC perché la CBR1000RR-R Fireblade SP non sia stata al livello delle moto migliori e punta a essere più forte a Montmelò: “In Gara 2 sono partito meglio e ho spinto per recuperare posizioni, ma ancora una volta è successo qualcosa e ho quasi perso l’anteriore. Sono riuscito a fare un salvataggio. Ho provato fino all’ultima curva a recuperare Locatelli, Gerloff e Baz ma non ci sono riuscito. Dobbiamo imparare, capire cosa è successo durante il fine settimana e tornare più forti nella prossima gara“.

Vierge deluso per le due cadute in Francia

A Vierge è andata decisamente peggio a Magny-Cours, con un solo piazzamento a punti e due ritiri: “Un weekend di alti e bassi – ha dichiarato – perché abbiamo mostrato una certa velocità ma non siamo riusciti a sfruttarla al meglio. Sabato avevamo buon ritmo, ma non l’abbiamo mantenuto fino alla fine. In Superpole Race stavo facendo un’ottima rimonta, poi ho commesso un errore in frenata e sono caduto“.

Il pilota spagnolo sperava di riscattare in Gara 2 la caduta della Superpole Race, però è scivolato nuovamente: “Non sono partito bene e ho perso altro terreno quando van der Mark è caduto davanti a me. Nel tentativo di spingere al massimo per rimontare, sono caduto nuovamente. Posso solo scusarmi con la squadra per i due errori, davo il 100% in ogni giro e continuerò a dare il massimo“.

Il team HRC cercherà di rifarsi nel weekend 23-25 settembre, quando il Mondiale Superbike farà tappa in Catalogna. Lì si è svolto un test di recente e ogni team potrà sfruttare le informazioni raccolte per raggiungere un buon risultato. Si tratta di una pista che Lecuona e Vierge conoscono dai tempi del Motomondiale, quindi dovrebbero avere meno problemi.

Foto: Honda Racing Corporation