Superbike Magny Cours: Toprak è uno sprint furioso, Bautista-Rea arresi

Toprak Razgtalioglu arpiona la gara sprint regolando un determinatissimo Alvaro Bautista e Jonathan Rea. La Superbike è vivissima e a Magny Cours ha offerto dieci giri di adrenalina pura. Il turco della Yamaha voleva a tutti i costi questo successo per cancellare l’errore in gara 1, e ha usato le maniere forti per mettere in riga i soliti rivali. Su questo tracciato Toprak ha vinto cinque volte, il Re della Nievre non è più Jonathan Rea, che qui in passato aveva collezionato nove trionfi festeggiandoci tre dei sei Mondiali conquistati.

Toprak-Bautista contatto!

I tre scatenati hanno puntato sulla stessa gomma B0800 (SCX soffice) utilizzata in gara 1 invece della SCQ, la quasi-qualifica che con queste temperature (26 °C sull’asfalto) non avrebbe retto la distanza. Dopo il break di sabato, ci aspettavamo un Alvaro Bautista ragioniere, e invece il ducatista ha risposto colpo su colpo. Con una Panigale in versione missile nella parte veloce della pista, ha ingaggiato un confronto all’ultima staccata con Toprak. A tre giri dalla fine, con il turco davanti, la Ducati ha tamponato la Yamaha, perdendo l’aletta di destra. “Ho colpito la gomma, rischiando di cadere: ho spinto via il pezzo ciondolante e non ho mollato” ha spigato il leader del Mondiale. Con Razgatlioglu inavvicinabile, Bautista ha respinto l’offensiva di Rea con un deteminatissimo sorpasso alla curva del Liceo, la stessa dove venerdi sul bagnato era scivolato. Il secondo posto è andato in ghiaccio.

Bassani di nuovo al top

Rea è in difficoltà perchè la Kawasaki ha guadagnato qualche chilometro sul dritto, ma non basta. Con la Ninja è andato finalmente forte anche Alex Lowes, quarto davanti a Scott Redding e al nostro Axel Bassani, sempre più calato nel ruolo da protagonista del Mondiale. Il privato veneto ha avuto di nuovo la meglio nel solito duello con il pari marca Michael Rinaldi.

Resa dei conti alle 14:00

Il programma del round 7 del Mondiale si conclude alle 14:00 con gara 2 prevista sulla distanza di 21 giri. Il meteo è previsto stabile, salvo sorprese clamorose si correrà di nuovo sull’asciutto. Dopo la Francia, la Superbike si sposterà in Catalunya per il round otto che si corre il 23-25 settembre. Dopo ci saranno Portimao (Portogallo) il 7-9 ottobre e successivamente la triplice trasferta intercontinentale: Argentina, Indonesia e Australia. Il cammino è ancora lunghissimo.

Jonathan Rea “In testa, la mia autobiografia” In vendita su Amazon

Foto: Mimmo Maggiali