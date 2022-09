Bautista, gare in difesa a Magny-Cours: il pilota Ducati lo ammette

Alvaro Bautista ha concluso con il quarto tempo la prima giornata di prove libere Superbike a Magny-Cours ed è stato anche protagonista di una caduta in FP2. Per fortuna non ha rimediato conseguenze fisiche, però c’è stata la conferma che in condizioni di bagnato non è al livello di Jonathan Rea.

Il pilota della Kawasaki si esalta quando piove, riesce a fare una grande differenza con il suo stile di guida e le caratteristiche della Ninja ZX-10RR. Lo spagnolo ha incassato 1″7 di distacco dal rivale nella seconda sessione. La sensazione è che, se si gareggiasse sul bagnato, il sei volte campione del mondo SBK staccherebbe tutti. I suoi avversari per il titolo devono sperare che sabato pomeriggio e domenica si possa correre con pista asciutta.

Superbike Magny-Cours, Bautista teme Rea e Razgatlioglu

Bautista al termine delle prove libere a Magny-Cours ha ammesso che questo può essere un weekend non semplice per lui: “Non ho quasi nessuna esperienza con la Ducati qui sull’asciutto. Sulla carta – ha detto – sembra che dovrò correre in difesa. Ma a Donington e Aragon sono stato in grado di attaccare, quindi chissà… Però è chiaro che questa è una pista difficile per me“.

Se si dovesse gareggiare con asfalto asciutto, comunque Rea e Razgatlioglu (in difficoltà però con l’acqua) sarebbero i favoriti. I due hanno già dato spettacolo nel 2021 e sono pronti a sfidarsi nuovamente quest’anno. Bautista, che sicuramente auspica di non correre sul bagnato, potrebbe ritrovarsi in una situazione di classifica differente alla fine del round Superbike in Francia.

Attualmente ha un vantaggio di 31 punti su Rea e di 38 su Razgatlioglu. Dovrà essere bravo a portare a casa il massimo possibile, senza strafare nel caso in cui gli avversari si rivelassero troppo forti. Finora è stato bravo praticamente sempre nel gestire le varie situazioni in gara, dovrà esserlo altrettanto a Magny-Cours. Nel 2019 con la Ducati aveva collezionato due quinti posti e un ritiro, stavolta punta a risultati decisamente migliori.

Foto: Ducati