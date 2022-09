Alle spalle la lunga pausa estiva, davanti il 7° appuntamento della stagione sul mitico Circuit de Nevers Magny-Cours. La Superbike riaccende i motori e quindi la sfida mondiale, con Alvaro Bautista al comando della classifica iridata. Il pilota spagnolo riparte con un buon margine in primis su Jonathan Rea, distante 31 punti. Il campione in carica Toprak Razgatlioglu è a -38 dalla vetta, ma ha chiuso la prima parte di campionato da protagonista e si pone certo come il primo rivale dell’alfiere Ducati. Da non sottovalutare anche Scott Redding, in crescita assieme a BMW, ma ci saranno certamente tante ‘mine vaganti’. Chi sarà il migliore in questa ripartenza di campionato? La diretta del round di Francia è garantita da Sky Sport MotoGP, diretta TV8 di Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race sarà come sempre in differita.

La top ten iridata

1. Alvaro Bautista – Ducati 298 punti

2. Jonathan Rea – Kawasaki – 267 punti

3. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – 260 punti

4. Andrea Locatelli – Yamaha – 148 punti

5. Michael Rinaldi – Ducati – 134 punti

6. Iker Lecuona – Honda – 127 punti

7. Axel Bassani – Ducati – 115 punti

8. Alex Lowes – Kawasaki – 113 punti

9. Scott Redding – BMW – 110 punti

10. Xavi Vierge – Honda – 79 punti

La classifica completa

Orari Superbike

Venerdì 9 settembre

9:45-10:15 Prove 1 Supersport 300

10:30-11:15 Prove 1 Superbike (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 Prove 1 Supersport

14:15-14:45 Prove 2 Supersport 300

15:00-15:45 Prove 2 Superbike (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 Prove 2 Supersport

Sabato 10 settembre (diretta qualifiche-gare su Sky Sport MotoGP)

9:00-9:30 Prove 3 Superbike

9:45-10:05 Superpole Supersport 300

10:25-10:45 Superpole Supersport

11:10-11:25 Superpole Superbike

12:40 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 Superbike (diretta Sky Sport e TV8)

15:50 Gara 1 Supersport

Domenica 11 settembre (diretta gare su Sky Sport MotoGP)

9:00 Warm Up Superbike

9:25 Warm Up Supersport

9:50 Warm Up Supersport 300

11:00 Superpole Race Superbike (differita TV8)

12:30 Gara 2 Supersport

14:00 Gara 2 Superbike (diretta TV8)

15:15 Gara 2 Supersport 300

Foto: worldsbk.com