Aegerter in Superbike, correrà con il team GRT Yamaha: ora è ufficiale

La notizia era ormai nota da un po’, ma oggi è stato diramato il comunicato ufficiale: Dominique Aegerter nel 2023 approderà nel Mondiale Superbike con il team GRT Yamaha. Sarà lui a sostituire Kohta Nozane, che dopo due anni lascerà la squadra italiana.

Il pilota svizzero affiancherà Remy Gardner, il cui ingaggio è stato già annunciato a metà settembre. Sarà una coppia davvero molto interessante. Mirko Giansanti e Filippo Conti si aspettano molto da loro due. Dopo due stagioni con pochi exploit, sperano di stare più stabilmente vicino al gruppo dei primi.

Superbike, Aegerter felice del passaggio nel team GRT Yamaha

Aegerter ha commentato con entusiasmo la firma con il team GRT Yamaha: “Sono super felice di unirmi alla Yamaha nel campionato WorldSBK la prossima stagione. È una grande opportunità per me e una fantastica ricompensa per il titolo mondiale dell’anno scorso e per aver guidato la serie WorldSSP quest’anno. Non vedo l’ora di correre per il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team e di correre al fianco di Remy Gardner che, come ex campione del mondo Moto2 e attuale pilota MotoGP, sarà un forte compagno di squadra“.

Il pilota svizzero pensa di poter fare buoni risultati con il pacchetto tecnico di cui disporrà, però resta concentrato sul presente adesso: “Non vedo l’ora del primo test a bordo della Yamaha R1 perché è chiaramente una moto competitiva, con Toprak che l’ha portata a vincere il campionato del mondo l’anno scorso e alla caccia del titolo anche in questa stagione. Sono felice di avere questa opportunità e voglio ringraziare la Yamaha e il team GYTR GRT Yamaha per aver creduto in me. Darò tutto quello che ho la prossima stagione, ma per ora il mio obiettivo è assicurarmi un secondo titolo mondiale consecutivo nel WorldSSP.“.

Carriera e vittorie del pilota svizzero

La promozione nel Mondiale Superbike è sicuramente meritata per Aegerter, che negli ultimi anni sta facendo ottime cose tra Mondiale Supersport e Mondiale MotoE. Per quanto riguarda la SSP, con la Yamaha R6 ha dominato lo scorso campionato e si è preso il titolo con anticipo rispetto alla fine del campionato. In questa stagione è primo in classifica, ma ha in Lorenzo Baldassarri un rivale a cui prestare attenzione. Nel campionato elettrico, invece, è arrivato secondo nel 2021 e ha vinto il titolo quest’anno. Può fare doppietta di trionfi nel 2022.

Il pilota svizzero, che domani compirà 32 anni, ha corso stabilmente nel Motomondiale tra il 2006 e il 2019 partecipando alle classi 125 e Moto2. Le sue annate migliori sono state la 2013 e la 2014, quando nella categoria intermedia guidava una Suter e ha chiuso entrambe le volte al quinto posto nella classifica finale. Una sola vittoria, nel 2014 proprio, al Sachsenring e altri sei podi totali.

Nel 2020, dove ha comunque disputato alcune gare da sostituto in Moto2, è passato alla MotoE e ha fatto subito bene con due successi e altri due podi al debutto della categoria. Ha concluso terzo quel campionato e l’anno dopo, pur restando anche lì, ha ricevuto una chiamata importante da Yamaha per gareggiare nel Mondiale Supersport con il team Ten Kate. Debutto impressionate, si è imposto come riferimento della classe.

Da ricordare che Aegerter ha corso anche la 8 Ore di Suzuka, arrivando una volta sul podio con la Suzuki (2014) e altre due con la Honda (2015 e 2019). Non ha mai gareggiato in MotoGP, ma la Suzuki quest’anno gli ha fatto fare un test a Misano sulla GSX-RR dell’assente (per infortunio) Joan Mir. Le sfide gli piacciono e darà il massimo nel Mondiale SBK, sperando di arrivarci con un altro titolo Supersport in bacheca.

