Yamaha alza i giri, Remy Gardner in Superbike con l’italiana GRT

Non bastava il fenomeno Toprak Razgtalioglu, la Yamaha 2023 conterà anche su un altro campione del Mondo. Remy Gardner, 24 anni, lasciata la KTM e la MotoGP dopo un solo anno molto avaro di risultati, approdando in Superbike dalla porta principale. Guiderà infatti la Yamaha YZF-R1 del team GRT, formazione che sulla carta è satellite, ma che in realtà gode di pieno appoggio tecnico (e strategico…) da parte della filiale europea del diapason.

Attacco a più punte

Remy Gadner, figlio di Wayne iridato della 500 con la Honda nel 1987, prende il posto dell’americano Garrett Gerloff, ufficializzato dalla BMW, sponda Bonovo dove farà coppia con Loris Baz. Qualche settimana fa Andrea Dosoli responsabile dell’ attività sportiva extra MotoGP in agosto aveva spiegato che in GRT sarebbero approdati piloti già nel giro Yamaha nei campionati nazionali. In pole c’erano Tarran Mackenzie campione BSB e Jake Gagne impegnato nel testa-a-testa con Danilo Petrucci nel MotoAmerica. “Ma poi i piani sono cambiati, la disponibilità di un pilota del calibro di Gardner ha spostato gli equilibri” ha spiegato Filippo Conti, responsabile di GRT, acronomico di “Giansanti Racing Team”, per via di Mirco Giansanti ex pilota del Mondiale 125. Gardner avrà la stessa identica dotazione tecnica degli ufficiali Yamaha, cioè Toprak Razgtalioglu e Andrea Locatelli. Uno schieramento di talenti under 25 anni.

Successione già pronta?

L’arrivo di Remy Gardner, iridato Moto2 lo scorso anno, sei successi all’attivo nel Motomondiale, pare preparare anche il terreno ad un possibile passaggio di Toprak Razgtalioglu in MotoGP. Il turco scalpita, insegue il secondo iride in Superbike ma pilota ed entourage non nascondono il fortissimo interesse a salire il gradino verso la top class. A questo punto, se nel 2024 succedesse, Yamaha non scoprirà il fianco in Superbike. Resta da vedere se Gardner sarà al livello di Alvaro Bautista e Jonathan Rea, i riferimenti delle avversarie Ducati e Kawasaki. In Yamaha sono convinti di andare sul sicuro.

Due Yamaha vacanti

Lo schieramento Yamaha per la Superbike 2023 è da completare: resta un posto in GRT, che al 99,9% sarà di Dominique Aegerter. L’altro in GMT94, formazione francese in arrivo dalla Supersport. La rosa dei candidati è molto vasta, da Lorenzo Baldassarri rilanciato in Supersport e Tarrann Mackenzie campione BSB in carica

