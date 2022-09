Supersport Catalunya: Dominique Aegerter con la doppietta se ne va

La foto d’apertura è il compendio della stagione Supersport: “Ragazzi, ma dove siete?” Dominique Aegerter fa il bello e il cattivo tempo, ogni volta perde gli avversari per strada. La seconda sfida al Catalunya Circuit è stata la copia fedele di quella del giorno prima. Lo svizzero, 32 anni, li lascia un pò sfogare, poi quando il gruppo si allunga mette la freccia e vola in testa. Per restarci fino alla bandiera a scacchi. I conti sono eloquenti: in sedici gare, Dominique Aegerter ha collezionato dodici vittorie e quattordici podi. Gli unici due zero sono conseguenza della follia di Most, quando simulò un grave infortunio dopo la caduta al primo giro (di cui non aveva colpa) per far sospendere la gara. Senza quel colpo di testa, costato la squalifica nella corsa successiva e dunque potenziali 50 punti, avrebbe già il titolo in mano…

Fuga per la vittoria

Quel brutto week end in terra ceca è ormai cancellato. Aegerter ha ripreso a vincere e a otto gare dalla fine risale a +36 punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri. Il romagnolo aveva retto bene l’urto il sabato, lottando contro il dolore conseguenza del brutto volo in Superpole. Ma stavolta ha perso il treno, finendo in quarta posizione dopo aver dato strada anche a Stefano Manzi e Can Oncu. Adesso si fa dura, anche se la strada è lunga e come abbiamo visto a Most, tutto può succedere.

Bravo Manzi!

L’ex pilota Moto2 ha riportato la Triumph sul podio, bissando il secondo posto che già aveva festeggiato a Most. Questo è di valore maggiore, perchè l’altra volta non c’era Dominique Aegerter. La tre cilindri britannica sta crescendo, fra prevedibili alti e bassi, ed ha preso in contropiede una Ducati che ancora non ha trovato il modo di sopperire alle limitazioni tecniche imposte alla V2 955.

