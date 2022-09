MotoGP, Enea Bastianini in ombra a Motegi: “Difficile superare Bagnaia”

Enea Bastianini riesce a portare a casa qualche punto per la classifica iridata, ma non bastano per poter tenere in vita le speranze iridate. L’aritmetica ancora non lo condanna, ma a quattro gare dalla fine del Mondiale MotoGP sarà difficile colmare un gap di 49 punti. A Motegi parte troppo indietro (15°) a causa di una caduta nel time attack del Q1. In gara resta impigliato alle retrovie, in preda alla solita lotta intestina con Pecco Bagnaia che finisce ko all’ultimo giro. 9° posto per il ‘Bestia’ che mette in valigia 7 punti utili per la classifica.

Enea Bastianini in top-10 a Motegi

Soprattutto nelle fasi iniziali del GP del Giappone non ha potuto sfruttare l’extra grip della gomma morbida, ha quindi impiegato tempo per superare il connazionale del team Ducati factory, prima di essere nuova sorpassato nel finale. “Non male, abbiamo fatto una bella gara, purtroppo non sono riuscito a sfruttare la gomma soft all’inizio, non riuscivo a superare e quindi non abbiamo potuto usare il punto di forza. Siamo rimasti costanti sempre sull’1’46” basso, sono punti importanti e non era facile“, commenta Enea Bastianini. Insieme al suo capotecnico Alberto Giribuola ha pianificato l’uso della soft al posteriore per cercare di recuperare posizioni al via, forte della sua capacità nel preservare gli pneumatici per gli ultimi giri. L’inseguimento ha spinto la pressione della gomma anteriore verso l’alto e rendeva “difficile sorpassare gli altri piloti, soprattutto in frenata. Avevo anche Pecco davanti a me, che sappiamo frenare molto, molto tardi“.

Fra pochi giorni si ritorna in pista al Chang International Circuit (Thailandia) ma il sogno iridato deve slittare alla prossima stagione MotoGP, quando sarà un pilota del team ufficiale. Sarà allora che potrà giocarsela davvero alla pari con Bagnaia, con cui ha lottato anche stavolta, seppure per una nona-decima piazza. “Pecco andava molto forte, non riuscivo a passarlo in staccata, quando l’ho passato c’erano altri piloti come Pol, Quartararo, Vinales, non è stato facile. Poi è arrivato il drop della gomma, mi dispiace essere partiti da dietro, altrimenti avremmo fatto una gara diversa. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere veloci – conclude il pilota romagnolo -, il bicchiere è a metà“.