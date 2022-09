MotoGP: Suzuki a sorpresa, c’è Dominique Aegerter nei test a Misano!

Suzuki senza Joan Mir nei test a Misano, un’ovvia assenza per infortunio, ma c’è un nome a sorpresa come suo sostituto. Dominique Aegerter, fresco campione MotoE ed iridato Supersport in carica, debutterà in sella alla GSX-RR nel corso dei test a Misano! Per la precisione domani 6 settembre, prima giornata di prove ufficiali, realizzerà qualche giro in sella alla MotoGP. Un bel regalo per il 31enne pilota svizzero, all’esordio assoluto ed assistito per l’occasione dalla squadra di Mir.

Che regalo per Aegerter

Non parliamo però di un pilota ‘nuovo’ per la casa di Hamamatsu. La prima delle sue tante partecipazioni alla 8 Ore di Suzuka, chiusa sul podio, è avvenuta nel 2014 in sella alla Suzuki GSX-R1000 del Team Kagayama. Aegerter vanta in particolare una lunga esperienza nel Motomondiale, con tre stagioni complete in 125cc e 10 in Moto2, con due campionati chiusi al 5° posto iridato. Dal 2020 è in MotoE, nel 2021 ha debuttato anche nel Mondiale Supersport, conquistando l’iride all’esordio. In questo 2022 è arrivato il titolo nella classe elettrica e non è lontano dal bis in WorldSSP.

Ospite d’onore

“Una grossa opportunità per me” ha sottolineato Dominique Aegerter. “Sono felicissimo, un grazie a tutti coloro che l’hanno reso possibile! Guidare una MotoGP è qualcosa che ho sempre voluto provare, non vedo l’ora di salire in sella e divertirmi.” Da Shinichi Sahara la conferma: “Avremo un ospite d’onore domani nel box. In seguito alla sua vittoria nel campionato MotoE 2022, guiderà la GSX-RR. Non è un test vero e proprio, piuttosto un’occasione per provare la nostra moto. Divertirsi in sella ad una MotoGP non è solo un modo per dimostrare che è veloce, ma anche per noi un’opportunità per sentire un punto di vista diverso.”

Foto: F. Glänzel/Intact GP