MotoE Misano, Gara 1: Granado che errore, Aegerter è il campione 2022!

Basta la prima corsa a Misano per chiudere la questione titolo. Dominique Aegerter ce l’ha fatta, è lui il nuovo campione MotoE! L’ultima stagione dell’era Energica si conclude con il pilota svizzero che eredita lo scettro del bicampione Torres. La battaglia con Granado in pista s’è conclusa anzitempo per l’errore del brasiliano, ma applausi anche per lui dopo una stagione da protagonista. La gara però la vince Mattia Casadei, che si toglie questa bella soddisfazione davanti al neo campione ed a Matteo Ferrari. Domani la seconda ed ultima corsa, ecco gli orari.

Gara 1, game over

Otto o più punti per essere campione. Questo l’obiettivo di Aegerter, al via dalla pole position, mentre Eric Granado deve subito recuperare dalla seconda fila. In mezzo i ragazzi Pons, ovvero Mattia Casadei ed il campione uscente Jordi Torres. Una volta di più scatta al meglio proprio l’italiano, immediatamente tallonato dal leader MotoE e dal diretto rivale, mentre finisce subito la gara di Pons per caduta. In breve scappano in cinque, con i duellanti per il titolo che prendono poi le redini della corsa. Un testa a testa che può essere già decisivo senza aspettare la seconda gara di domani. E succede: Eric Granado sbaglia e finisce a terra a cinque giri dalla fine! Ora sì è finita, Dominique Aegerter viaggia con sicurezza senza più nulla da temere. I compagni di corsa Casadei, Ferrari e Torres infatti erano già fuori dalla lotta per il titolo. Ma la battaglia per vincere la corsa non è certo finita, Mattia Casadei vuole la vittoria e se la prende di forza! Secondo il neo campione, terza piazza per Matteo Ferrari.

La classifica di Gara 1

La classifica MotoE

Foto: motogp.com