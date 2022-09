MotoGP, Andrea Iannone presto torna in pista? “Nulla è impossibile”

Nel paddock MotoGP di Misano c’è anche Andrea Iannone che non voleva assolutamente mancare al Gran Premio di casa. Il pilota abruzzese era ospite di Paolo Campinoti, boss del team Pramac, che non ha mai nascosto il suo debole professionale per l’ex pilota Ducati, costretto a restare fuori dalle gare per una squalifica di quattro anni per doping. Alla fine del 2023 l’incubo sarà finito e proverà a trovare degli spiragli per inserirsi nuovamente nel Mondiale, ma non sarà facile dopo il lungo stop coatto.

Non ha mai smesso di allenarsi e crederci, ma in questo momento deve restare ancora a guardare dai box. “Subisco perché vorrei salire in moto. Però ora sto bene, vado spesso in moto, mi manca la MotoGP”, ha raccontato Andrea Iannone prima delle qualifiche MotoGP a Misano. Paolo (Campinoti, ndr) per me è stata sempre una persona di famiglia, come un secondo padre, mi ha sempre supportato. Non posso che ringraziarlo per le sue parole, è un onore sentirgli dire certe cose“.

Cosa accadrà dopo aver scontato la squalifica? Il sogno è ritornare in MotoGP, ma difficilmente troverà una sella libera a tempo pieno. “Vedremo al momento giusto, bisogna essere realisti, vedremo le dinamiche. Dovrebbero incastrarsi tante cose e non facile, ma nulla è impossibile“.

