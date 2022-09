MotoGP Misano: Jack Miller in pole, Ducati domina le qualifiche

Le prime sette posizioni sono solo delle case italiane. Sei firmate Ducati, su tutti Jack Miller in pole position per la prima volta dal 2018. L’australiano riesce a cogliere il momento giusto ed a beffare i compagni di marca, domani scatterà davanti a tutti. Pecco Bagnaia è secondo a 15 millesimi, quinto poi a causa della sanzione arrivata dopo le FP1, seguono poi Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Niente male Maverick Vinales 5° in Q2, Fabio Quartararo invece dovrà arginare la marea rossa dall’ottava casella. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Qualifiche 1: VR46-Ducati al comando

Bezzecchi, Marini, Pirro, Di Giannantonio e Dovizioso tra i piloti in azione in questa prima sessione di qualifiche a Misano. A referto presto un incidente per Alex Marquez alla Variante del Parco, non mancano costanti gocce di pioggia (segnalate dai commissari) nel corso della sessione. Brillano in particolare i ragazzi VR46, Marco Bezzecchi fin da subito e Luca Marini nei minuti finali, seguiti dalle altre Ducati presenti in questa Q1. Dominio rosso anche qui, ma possono passare solo in due. A poco meno di due minuti però vari ragazzi alzano la mano, la pioggia si è leggermente intensificata e congela così la classifica. La grande sorpresa è Jorge Martin, primo degli esclusi e quindi solo 13° in griglia!

Qualifiche 2: Miller apre il dominio Ducati

Prima del via, Quartararo ha avuto occasione di scambiare due parole con Dovizioso per qualche consiglio sulle condizioni della pista. Una situazione non semplice con la pioggia ad intermittenza… Inizia con gomme rain un turno che si preannuncia ancora più imprevedibile, solo Oliveira scatta con l’abbinamento media-soft da asciutto! Col passare dei minuti gli altri seguono il suo esempio, anche perché il portoghese di KTM prende il volo da subito. Ma immancabilmente arrivano le Ducati, soprattutto con Bezzecchi, Miller e Bastianini a turno in vetta. Si aggiungono anche altre Rosse, è una continua sequenza di giri veloci, ma occhio a Vinales che tenta lo scherzetto… Senza però riuscirci, alla fine si ferma in quinta posizione, in mezzo alle sei Ducati che monopolizzano le zone alte della classifica. Quartararo dovrà tentare l’impresa dall’ottavo posto.

Foto: Valter Magatti