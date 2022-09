Pole di Jack Miller nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, 2° Pecco Bagnaia (che partirà 5°). Dalla prima fila scatteranno Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. In seconda fila, oltre al pilota piemontese della Ducati, ci saranno Maverick Vinales e Johann Zarco. Terza fila per Fabio Quartararo.

14:49 – Zarco, Vinales e Bagnaia al comando del Q2, ancora un minuto alla bandiera a scacchi.

14:46 – Enea Bastianini in pole con 1’32″7! Ancora 3 minuti alla fine delle qualifiche…

14:45 – Jack Miller al comando in 1’34″7, seguono Miguel Oliveira e Franco Morbidelli.

14:43 – Riprende a piovere a Misano Adriatico, Bezzecchi in pole position provvisoria in 1’35″2.

14:41 – Oliveira davanti a tutti in 1’37″332, seguono Johann Zarco e Pecco Bagnaia.

14:39 – 1’41″7 il miglior tempo provvisorio firmato da Pecco Bagnaia.

14:35 – Tutto pronto per la seconda sessione di Qualifiche MotoGP che disegnerà la griglia di partenza del GP di Misano. Enea Bastianini l’unico a scendere con le slick.

14:32 – Si scenderà in pista con le gomme da bagnato. Ha piovuto abbondantemente per cinque minuti, c’è rischio di scivolare sui cordoli.

14:28 – Luca Marini e Marco Bezzecchi passano al Q2. Dalla quinta fila partiranno Martin, Di Giannantonio, Binder, 18° Andrea Dovizioso.

14:25 – Inizia a piovere con una certa consistenza a Misano, Bezzecchi e Marini sono al comando e difficilmente riusciranno a scalzarli.

14:20 – Bezzecchi e Martin davanti nel Q1, 3° Fabio Di Giannantonio.

14:15 – Jorge Martin firma un buon 1’32″2 e precede Luca Marini e Marco Bezzecchi. Ducati subito al comando nel Q1.

14:10 – Piloti in pista per la prima manche delle qualifiche MotoGP. Nel paddock di Misano c’è anche Andrea Iannone intravisto insieme a Paolo Campinoti.

Il riassunto delle FP4 a Misano

14:02 – Best lap di Bastianini in 1’32″2 davanti alle Aprilia di Vinales ed Espargarò, 4° Fabio Quartararo seguito da Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Completano la top-10 Zarco, Bezzecchi, Martin, Binder.

13:57 – Finisce a terra il pilota Suzuki Watanabe che è riuscito ad entrare nelle qualifiche…

13:54 – Ultimo weekend di MotoGP per Andrea Dovizioso, atteso da una grande festa in programma domenica sera. Ma il forlivese ha annunciato la sua presenza al test di martedì: “Martedì mattina ci sarò per il test, sarà una sorpresa, non svelerò di più. A patto che le cose non andranno troppo male domenica sera“.

13:51 – La top-10 provvisoria delle FP4: Bagnaia, Bastianini, Martin, Quartararo, Aleix Espargarò, Marini, Morbidelli, Di Giannantonio, Pol Espargarò, Vinales.

13:45 – Pecco Bagnaia al comando delle FP4 in 1’32″548 davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Franco Morbidelli. 5° Fabio Di Giannantonio.

13:40 – La prossima settimana la classe MotoGP ritornerà in pista il 6-7 settembre per due giorni di test IRTA. Rivedremo in azione Marc Marquez che vuole valutare le sue reali condizioni fisiche e provare qualche novità per il prototipo 2023. Ma uscire dalla crisi non sarà facile né veloce.

13:37 – Aleix Espargarò ha provato un nuovo telaio per la sua Aprilia RS-GP22 nelle FP1. “Non mi è piaciuto molto per via della stabilità, quindi sono tornato al vecchio“. A Misano sarà ancora sfida con Quartararo e Bagnaia per il titolo MotoGP. “Non penso molto al campionato in questo momento, penso a fare bene, lottare per vincere, tornare sul podio. Fabio è molto competitivo, ma le Ducati stanno bene e ce ne sono almeno tre che saranno molto veloci in gara“.

13:35 – Vento teso e prime gocce di pioggia sul circuito di Misano, ma si scende in pista con gomme slick per il momento.

13:30 – Ha fatto discutere il licenziamento di Remy Gardner da parte di KTM. Suo padre Wayne sui social fa sapere che la decisione della Casa austriaca “è stata una grande sorpresa. Tuttavia KTM, gli sponsor e i team manager hanno chiarito che non vogliono impegnarsi con Paco Sánchez (manager del pilota, ndr), che è stato con Remy solo per poco tempo. Da allora sono iniziati tutti i problemi“.

Riepilogo FP1-2-3 MotoGP

Il GP di San Marino si scalda con il sabato di Qualifiche MotoGP che prenderanno il via alle 14:10. A Misano Adriatico si disputa il 14° round stagionale e nella combinata delle FP1-2-3 il marchio Ducati fa sentire la voce del padrone. Best lap di Jack Miller in 1’31″296 seguito da Pecco Bagnaia che riesce a migliorare il miglior crono del venerdì e piazza un ottimo 1’31″367, davanti al futuro compagno di squadra Enea Bastianini a 150 millesimi. Il pilota del team Gresini Racing non è riuscito ad abbassare il suo riferimento di ieri e va quindi alla ricerca di qualche soluzione in vista del Q2.

Non molla la presa Fabio Quartararo, 4° nella combinata e forte della sanzione di tre posizioni in griglia che dovrà scontare il rivale della Ducati. 5° Alex Rins, autore di un curioso episodio con un marshall durante le FP2, vicenda che si è chiarita tra i due con un video che ha fatto il giro dei social. Nella top 10 anche le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, la Ducati di Johann Zarco, la Yamaha di Franco Morbidelli e la KTM di Miguel Oliveira. L’italiano della Yamaha finalmente ritorna nei piani alti di classifica: “L’obiettivo è riuscire a fare una bella qualifica e lottare poi in gara, come possiamo fare ed avremmo potuto fare anche nelle ultime due gare se fossimo partiti più avanti“, ha detto in un’intervista a Corsedimoto.com.

La prima manche delle qualifiche MotoGP vedrà in azione Marco Bezzecchi che ha mancato l’accesso diretto al Q2 per un millesimo di secondo. L’alfiere del team Mooney VR46 ha le carte in regola per aggiudicarsi una delle due poltrone disponibili per la seconda sessione di qualifiche. Tra i favoriti i colleghi di marca Jorge Martin, Luca Marini e Michele Pirro. Honda cercherà di piazzare almeno uno dei suoi uomini in Q2. Marc Marquez assiste dai box in attesa di fare il suo rientro martedì prossimo nel test IRTA di Misano.