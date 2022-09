MotoGP, Remy Gardner deluso da KTM: “Mi hanno spezzato il cuore”

Fino allo scorso anno Remy Gardner sembrava l’astro nascente di KTM, forte della vittoria del titolo mondiale Moto2. Dopo mezza stagione in MotoGP i vertici di Mattighofen gli hanno annunciato che non c’è più posto per lui: al fianco del neo ritornato Pol Espargarò ci sarà Augusto Fernandez in sella alla RC16 del team GASGAS Tech3. Per il giovane australiano era evidente che non avrebbe trovato riconferma dopo che Stefan Pierer aveva comunicato di aver proposto un’offerta triennale a Miguel Oliveira per non lasciarlo andare via. Nulla da fare, il portoghese ha preferito l’offerta Aprilia RNF di Rivola e Razali, invece il figlio di Wayne dovrà retrocedere di nuovo in Moto2 o puntare alla Superbike.

Remy Gardner fuori dalla MotoGP

Amare e pungenti le parole di Remy Gardner nel giovedì di conferenza stampa a Misano. La squadra di Hervé Poncharal ha bruciato entrambi i suoi rookie in un colpo solo, fortunatamente Raul Fernandez ha trovato posto in RNF (insieme ad Oliveira), mentre il campione della middle class è stato avvisato troppo ptardi per muoversi sul mercato. “Niente è chiaro al momento… Ma non sarò in MotoGP“. I responsabili KTM gli hanno notificato il mancato rinnovo durante il weekend in Austria, quando ormai non c’era più margine di manovra nel paddock della classe regina. Sul tavolo c’è qualche offerta dalla Moto2, dove ha già militato per sei stagioni. “Hanno detto che non ero abbastanza professionale“.

Il suo miglior risultato è l’11° posto in Catalunya, 9 i punti totalizzati in classifica iridata con una moto non all’altezza della situazione. “La mia intenzione era restare qui e dare il meglio di me, onestamente mi hanno spezzato il cuore“, ha proseguito Remy Gardner. “Mi sentivo come se non avessero apprezzato il titolo Moto2 che ho portato loro. Davo sempre il massimo e immagino non fosse abbastanza“. A confronto il suo compagno di squadra Fernandez ha racimolato 5 punti, Miguel Oliveira è a quota 85, Brad Binder a 107. “Solitamente sono vicino ai ragazzi del team factory, è solo il mio primo anno, per Miguel il quarto… Mi hanno avvisato tardi, mi hanno fregato, non posso trovare posto per il 2023. Quindi mi hanno lasciato in una posizione un po’ schifosa“.

Il futuro incerto del campione

Un destino crudele quello di Remy Gardner che si ritrova ingiustamente fuori dalla classe MotoGP guadagnata a suon di infortuni, sforzi fisici ed economici, risultati, vittorie e un titolo mondiale. “Al momento mi sento un po’ deluso dal mondo delle moto. Ecco perché non sono davvero sicuro nemmeno di cosa voglio fare il prossimo anno… Ovviamente voglio provare a trovare un buon giro per il prossimo anno. Continuerò a correre di sicuro. Ho qualche offerta per stare in questo paddock, ovviamente non in MotoGP, ma dovremo vedere”.

Al suo fianco si è schierato il “sindacalista” e compagno Aleix Espargarò, che ha rivolto dure parole a KTM in conferenza stampa. “Non capisco perché l’abbiano trattato così. Non è stato male quest’anno, ha vinto il titolo l’anno scorso e quest’anno non aveva la moto migliore. Quindi cosa diavolo ti aspetti da lui? Non capisco“.