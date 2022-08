MotoGP, Miguel Oliveira firma con RNF: rifiutata la maxi-offerta triennale

Miguel Oliveira è tornato in Portogallo per trascorrere alcuni giorni di relax, dopo aver terminato al 12° posto al Gran Premio d’Austria della MotoGP. Ha tenuto una sessione di autografi a Corroios, nel distretto di Setubal, dove è arrivato con la sua moto personale. Ad attenderlo una fila di persone lunga 200 metri, indifferente ai divertimenti tradizionali come le giostre e le attrazioni gastronomiche. In terra iberica il pilota KTM sta diventando un mito alla pari di Cristiano Ronaldo, poco conta che sia 10° in classifica con 85 punti e una distanza di 115 dal leader Fabio Quartararo.

Oliveira firma con Aprilia RNF

Nelle prossime ore Miguel Oliveira annuncerà il suo futuro e sarà in Aprilia RNF, come annunciato ormai da mesi. Ha rifiutato l’offerta triennale di Mattighofen per restare in KTM ma con il nuovo team GASGAS Tech3 Factory. Come rende noto Speedweek.com, il portoghese aveva firmato un contratto preliminare con l’Aprilia Racing nella seconda metà di giugno. Avvisati da tempo il suo capotecnico Paul Trevathan e il suo team di tecnici della Red Bull-KTM che avrebbe lasciato la Casa austriaca, nelle prossime ore si presenterà come neo pilota del team satellite di Razlan Razali. Qui dovrebbe ritrovare al suo fianco l’attuale collega di marca Raul Fernandez, anche se per lo spagnolo non è ancora previsto un comunicato ufficiale a breve.

Miguel Oliveira era vicino alla firma con Nadia Gresini, ha spinto tanto Gigi Dall’Igna per avere il portoghese, ma alla fine la trattativa è fallita probabilmente per mere questioni economiche. Gresini alla fine ha puntato sul due volte iridato Alex Marquez che porta con sé la ricca dote dello sponsor Estrella Galicia. Non ha mai voluto accettare la “retrocessione” nella squadra di Hervé Poncharal per fare posto al prossimo arrivato Jack Miller, ha tentennato sulla recente offerta triennale di Stefan Pierer. Alla fine ha deciso che tenterà la nuova avventura con Aprilia RNF, mentre Tech3 correrà con Augusto Fernandez che potrebbe affiancare Remy Gardner qualora venisse riconfermato.

Le ultime di mercato piloti MotoGP

All’appello del mercato piloti mancano ancora Joan Mir, che dovrebbe annunciare la firma con Repsol Honda. E Takaaki Nakagami, che potrebbe essere riconfermato per un’altra stagione. HRC non vuole rischiare di bruciare Ai Ogura e preferirebbe tenerlo ancora in Moto2 a farsi le ossa nella stagione 2023, prima di pensare al salto in MotoGP per il 2024. Ducati ha sistemato gli ultimi tasselli annunciando la promozione di Enea Bastianini nel team factory al fianco di Pecco Bagnaia, mentre Jorge Martin resterà in Pramac insieme a Johann Zarco. Il madrileno può sperare di passare nella squadra ufficiale nel 2024, ma dovrà guadagnarsela a suon’ di risultati.