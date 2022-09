Moto2: Niccolò Antonelli in Fantic con Celestino Vietti nel 2023

Celestino Vietti e Niccolò Antonelli saranno i piloti Fantic Racing nel Mondiale Moto del 2023. La squadra capitanata da Stefano Bedon il mese scorso aveva raggiunto un accordo con Mooney VR46 (leggi qui) ed ha deciso di andare avanti con i piloti attuali. La notizia era nell’aria da alcuni giorni e a Misano è stata confermata dalla squadra.

In un primo tempo Fantic Racing aveva valutato anche dei piloti stranieri da affiancare a Celestino Vietti ma poi ha optato per la continuità. La scelta è andata è andata dunque sul ventiseienne romagnolo che ultimamente è apparso in crescita e può ancora essere protagonista.

Dopo dieci stagioni in Moto3, Niccolò Antonelli è approdato quest’anno alla Moto2 ma non è ancora riuscito a brillare, forse anche a causa di alcune vecchie noie fisiche. Fantic ha deciso di offrirgli la chance di dimostrare il proprio valore. Nicco è estremamente determinato a riscattare una stagione amara e tornare ai vertici.

