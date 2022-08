Moto2 UFFICIALE Mooney VR46 e Fantic, accordo raggiunto

Se ne parlava ormai da tempo, adesso è arrivato l’annuncio vero e proprio. In Moto2 inizia la partnership tra il team Mooney VR46 Racing e Fantic Motor, noto costruttore veneto. Un nome importante nell’off-road, ora chiamato ad una sfida anche nelle corse su strada. Una collaborazione che esordirà già a partire dai prossimi giorni: a Silverstone infatti comparirà il nome del marchio sulle moto di Celestino Vietti e Niccolò Antonelli. L’obiettivo comune però è anche la crescita dei giovani talenti italiani, accompagnandoli passo dopo passo sempre più in alto.

Inizia così un ambizioso progetto, come detto ‘presente’ anche dal prossimo GP Moto2 ma concretamente al via nel 2023. Il Team Manager sarà Stefano Bedon, mentre Milena Koerner si occuperà della parte tecnica, assorbendo completamente l’attuale Mooney VR46 Racing Team. Ma, come accennato, non si tratta un progetto solamente concentrato sulla Moto2. Da Fantic infatti arriverà un supporto vero e proprio anche alla VR46 Riders Academy. Una collaborazione a sostegno dei giovani talenti e del loro percorso di crescita, fino ad arrivare ad alti livelli.

“Una partnership cruciale”

“Siamo contenti di aver chiuso questo accordo” ha dichiarato Alessio Salucci, Team Director Mooney VR46 Racing Team. “Fantic è un brand storico nel settore motociclistico e una solida azienda italiana, un vanto in più per tutti i nostri tifosi. Un momento importante, con un occhio anche al futuro per tutta la nostra struttura Moto2. Sarà un mix di esperienze che toccherà tutti gli ambiti del motorsport. Da un lato Fantic tra i leader dell’off-road, dall’altro il VR46 Racing Team, diventato un punto di riferimento in Moto2. Una partnership cruciale anche in ottica VR46 Riders Academy, con un nuovo partner tecnico a supportarci nella ricerca e nella crescita di nuovi giovani talenti delle due ruote.”

“Siamo entusiasti di questo accordo” ha poi aggiunto Mariano Roman, CEO di Fantic. “Stiamo seguendo un importante percorso per costruire una Fantic sempre più ‘racing oriented’ e questo è un passaggio fondamentale. C’è una piena condivisione di valori che accomuna i nostri brand, abbiamo la stessa passione ed entrambi abbiamo una relazione importantissima con il mondo dei giovani. È un momento speciale, il rapporto con il team di Valentino Rossi sarà di grande supporto per poter realizzare i nostri obiettivi più importanti.”