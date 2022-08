Women’s European Cup: Sara Sanchez riapre il campionato

Dopo un sabato molto positivo per il team WithU 511 con una pole position di Sara Sanchez, la spagnola va a segno in una gara emozionante.

E’ un campionato a due questa edizione della Women’s European Cup. Le spagnole Sanchez e Neila Santos (Team Trasimeno, Yamaha) stanno combattendo per la vittoria che non è così scontata.

Al Misano World Circuit la gara ha visto subito la #64 fare un’ottima partenza e mantenere un gran ritmo, staccando le inseguitrici fin dai primi giri e siglando anche il best lap con 1.52.356. A seguire è stata bagarre tra la veterana Roberta Ponziani (MotoXRacing, Yamaha), la giovanissima Josephine Bruno (Gradara Corse, Yamaha) e la campionessa in carica Neila Santos. Al traguardo la spunta una bravissima Ponziani che batte Bruno per soli 42 millesimi. Neila Santos rimane a +4 su Sanchez nonostante il quarto posto. Seguono Isis Carreno (Team GP3 by AD 11, Kawasaki) e Aurelia Cruciani, all’esordio con il team Roc’n’DeA.

La dichiarazione di Sara Sanchez

“Avevo assolutamente bisogno di questa vittoria per potermi presentare al Mugello con il minor gap possibile rispetto alla vetta del campionato. E’ stata una gara semplicemente perfetta, ho subito dettato il passo e mi sentivo totalmente a mio agio sulla moto. Sono veramente felice del percorso fatto sino a qui e sono pronta per combattere fino all’ultimo per la vittoria finale del campionato. Vedere tutte le ragazze del Team e tutti gli sponsor sotto al podio è stata un’emozione incredibile e dedico a tutti loro questa importantissima vittoria.“

La vittoria del campionato femminile si giocherà tutta il prossimo mese nelle ultime due gare al circuito del Mugello il 17-18 settembre.

Lisa Cavalli

ph credits WithU 511 Racing Team