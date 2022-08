MotoGP, Alex Rins avvisa Honda: “Renderò la moto più facile”

Alex Rins è atterrato oggi in Gran Bretagna dove nel week-end riprende la corsa del campionato MotoGP. A Silverstone correrà la prima delle ultime nove gare con Suzuki dopo sei anni insieme. Ha visto crescere e vincere la GSX-RR, il suo collega di box Joan Mir è divenuto campione del mondo 2020, insieme hanno scritto pagine importanti nella storia di Hamamatsu. Ma non è bastato, le logiche del mercato impongono l’addio al campionato e dal 2023 Rins sarà un pilota della LCR Honda, come ufficialmente annunciato durante la pausa estiva.

Rins dalla Suzuki alla Honda

Accetta la sfida di salire su una RC213V alle prese con molte difficoltà, incapace di avvicinarsi al podio persino con Marc Marquez. Da qui alla prossima stagione MotoGP mancano sette mesi, un tempo che dovrebbe essere sufficiente ai tecnici HRC per allestire un pacchetto nuovamente vincente. Non si è tirato indietro Alex Rins dinanzi all’offerta di Alberto Puig e Lucio Cecchinello, neppure Joan Mir, che a breve verrà annunciato nella squadra Honda Factory. Dopo le tante voci di mercato ha finalmente messo fine al chiacchiericcio e firmato per uno dei costruttori più prestigiosi al mondo. “Sono una delle 24 persone al mondo che ha il privilegio di guidare una MotoGP. Quest’anno lo farò con Suzuki, squadra che è stata recentemente campione del mondo, e l’anno prossimo lo farò con Honda, la più grande casa motociclistica del mondo“.

La nuova sfida MotoGP di Alex

Da quando i vertici Suzuki hanno annunciato l’addio alla MotoGP le cose non sono andate per il meglio all’interno del box. I risultati sono venuti meno, un calo psicologico era inevitabile, con entrambi i piloti costretti a trovare una sistemazione per il 2023 in tempi molto ristretti. Adesso che la mente è sgombra da pensieri proverà a chiudere questo suo capitolo professionale nel miglior modo possibile. “Il cambio di squadra e moto è sempre una sfida, soprattutto tra due moto così diverse come la Suzuki e la Honda. Ma una volta terminato il processo di adattamento non ho dubbi che saremo competitivi e aiuteremo a rendere la moto più facile“, ha aggiunto Alex Rins. “Credo di avere tutti gli strumenti per essere competitivo e mostrare perché siamo nel Mondiale“.

Nei mesi scorsi il pilota spagnolo sembrava vicino alla firma con Gresini Racing, ma alla fine la squadra di satellite Ducati ha ingaggiato Alex Marquez. Il motivo è che soltanto LCR Honda poteva garantire un trattamento ufficiale a Rins. “Cercavo soprattutto un contratto da ufficiale e una moto con le specifiche più recenti, ed era esattamente quello che ci offriva la Honda. Non posso chiedere di più“.