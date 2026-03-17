Michael Ruben Rinaldi con B-Max Ducati torna nel CIV: i suoi trascorsi

Michael Ruben Rinaldi correrà nel CIV Superbike 2026 con il B-Max Racing Team: ecco i suoi trascorsi di carriera nella serie tricolore.

Ha lasciato il CIV nel 2013 in rampa di lancio, ci ritorna 13 anni più tardi da Campione internazionale Superstock 1000 2017 con cinque vittorie all'attivo nel Mondiale Superbike e il riconoscimento di miglior pilota indipendente della stagione 2020. Michael Ruben Rinaldi, dopo una prolungata militanza nel paddock del WorldSBK, rientra nella serie tricolore dalla porta principale. Finalizzato l'accordo con il B-Max Racing Team per il CIV Superbike, la disponibilità di una Ducati Panigale V4 garantirà al 30enne motociclista riminese la chance di giocarsi il titolo italiano. Un traguardo soltanto sfiorato nella prima parte della sua carriera...

DEBUTTO IMPROVVISO NEL CIV

Michael Ruben Rinaldi ha mosso i suoi primi passi proprio nel circus del Campionato Italiano Velocità. Secondo classificato per ben tre stagioni consecutive (2007, 2008, 2009) nella MiniGP 50cc del CIV Junior, nel 2011 fu convocato da Gabrielli Racing Aprilia per correre occasionalmente nell'ormai defunto CIV 125cc. Parallelamente alla conquista del titolo di categoria nel contesto semi-professionistico della Coppa Italia Velocità, nella serie maggiore Rinaldi si mise in mostra accanto a due nomi altisonanti quali Romano Fenati e Niccolò Antonelli, ottenendo un pregevole quarto posto all'esordio in gara a Vallelunga.

IN EVIDENZA NEL CIV MOTO3

Performance di rilievo che convinsero il team Gabrielli Racing ad offrirgli un contratto a tempo pieno per il 2012. In una stagione di transizione in termini di regolamento con l'arrivo delle prime 250cc quattro tempi , Rinaldi non sfigurò affatto con una Honda NSF250R iscritta alla neonata classe Moto3: quinto posto nella generale, salendo sul podio con un terzo posto nel secondo round di Imola. Come se non bastasse, prese parte in qualità di wild card al Gran Premio d'Italia al Mugello (15° sul traguardo) per poi vivere una nuova doppia-esperienza nel Mondiale con Caretta Technology Honda. Dapprima a Brno in sostituzione dell'infortunato Jack Miller, successivamente nella sua gara di casa a Misano al posto di Alexis Masbou, in entrambe le occasioni senza lasciare il segno.

VICE-CAMPIONE

Michael Ruben Rinaldi conquista la vittoria nel CIV Moto3 a Imola

Archiviato il 2012 con la disputa dell'Europeo Moto3 in prova unica ad Albacete, nel 2013 accettò l'offerta per diventare pilota ufficiale Mahindra Racing, trovandosi a meraviglia con la MGP30. Sul podio con un terzo posto già nel secondo round di Vallelunga, nel pieno dell'estate ecco il cambio di passo: secondo posto a Misano, mettendo a referto la prima (e finora unica) vittoria in carriera nella serie tricolore a Imola. Rinaldi concluse la stagione in crescendo con altri due piazzamenti sul podio, preceduto in campionato soltanto dal suo compagno di squadra Andrea Locatelli. Tutto questo in uno degli schieramenti del CIV Moto3 più competitivi di sempre tra futuri Campioni del Mondo (Lorenzo Dalla Porta, Enea Bastianini, Stefano Manzi oltre allo stesso Andrea Locatelli) e attuali protagonisti della MotoGP (Luca Marini, Fabio Di Giannantonio).

DOPPIO-PODIO DA WILD CARD

Senza sbocchi di approdare al Motomondiale, Rinaldi si rilanciò alla grande nell'Europeo Superstock 600 (2° nel 2015 alle spalle di un "certo" Toprak Razgatlioglu). L'effettiva svolta della sua carriera coincise tuttavia con il passaggio alla Superstock 1000 internazionale, entrando a far parte dello Junior Team Aruba.it Racing Ducati. Un 2016 di apprendistato, sferrando il definitivo assalto al titolo nel 2017 quando, in funzione di questo impegno, si presentò eccezionalmente al via del round inaugurale del CIV Superbike. Sui saliscendi di Imola mise in mostra tutto il suo valore con un 3° e un 2° posto nelle due gare. Di fatto, gettando le basi per il successo finale nella STK1000 FIM Cup e la successiva promozione nel Mondiale Superbike. Trascorsi nove anni, Rinaldi tornerà al via del CIV Superbike. Di nuovo con una Ducati, in questa circostanza una Panigale V4 in configurazione Production Bike preparata dal B-Max Racing Team, cercando di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro del Campionato Italiano Velocità.

Photo courtesy: civ.tv

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