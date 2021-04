Prima pole position del Mondialino Moto3 nelle mani del rookie Ivan Ortolá. Il pilota MTA precede la TM di David Salvador e Takuma Matsuyama.

C’è un po’ di Italia in queste prime qualifiche del CEV Moto3. A Estoril è il giovane spagnolo Ivan Ortolá ad assicurarsi la prima casella in griglia di partenza. Un esordiente in arrivo dalla European Talent Cup, nonché uno dei nuovi acquisti del Team MTA, gestito dall’ex pilota mondiale Alessandro Tonucci, da suo padre Stefano e da Emanuele Ventura. Un buon punto di partenza in vista della prima gara della stagione, ma non è l’unica soddisfazione tricolore: la seconda casella è occupata dallo spagnolo David Salvador, alla guida dell’artigianale TM. Completa infine la prima fila Takuma Matsuyama (Asia Talent Team) davanti a ‘Josito’ García (SIC58 Squadra Corse). Una sola gara in programma domenica, diretta Sky Sport MotoGP (qui tutti gli orari).

QP1: svetta Matsuyama sul finale

Dopo aver disputato le prove libere sotto il diluvio, i piloti del Mondialino cominciano la giornata di qualifiche su pista ancora umida, ma in costante miglioramento. Non è un caso infatti che i tempi migliori siano stati registrati sul finale del turno. Spicca in particolare l’alfiere Asia Talent Team Takuma Matsuyama, che proprio nel suo ultimo giro utile ottiene il miglior crono della prima sessione di qualifiche. A circa sei decimi c’è Diogo Moreira, terza piazza per ‘Josito’ García. Più lontani gli italiani: per trovare i primi bisogna scendere fino alla 17^ posizione, occupata da Raffaele Fusco davanti all’esordiente Luca Lunetta.

QP2: il sigillo di Ortolá

Nel secondo turno di qualifiche le condizioni sono decisamente migliorate, come si evince dai riferimenti cronometrici nettamente più rapidi. Proprio in questa sessione quindi si deciderà la griglia di partenza. Spicca l’alfiere MTA Ivan Ortolá, che col suo penultimo giro veloce si assicura la pole position di questo primo evento del Mondiale Junior. Accanto a lui c’è l’italiana TM guidata da David Salvador, terza piazza per il migliore della prima sessione, Takuma Matsuyama. Per quanto riguarda i nostri portacolori, il migliore è Nicola Carraro, autore del 10° crono finale.

La classifica combinata

Foto: Team MTA/Manu Tormo