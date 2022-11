Suzuki vive nel Mondiale Endurance: 2023 con Yoshimura SERT

Due settimane or sono in quel di Valencia, Suzuki lasciava la MotoGP con l’emozionante vittoria a firma Alex Rins. L’ultimo capitolo della GSX-RR nella top class, ma di fatto non della casa di Hamamatsu nel motociclismo. A dispetto dei piani e di quanto annunciato pubblicamente, di fatto la grande S continuerà a correre anche l’anno venturo. Nello specifico, nel Mondiale Endurance FIM EWC, con pochi cambiamenti rispetto alla stagione appena conclusa. Il sodalizio tra SERT e Yoshimura proseguirà questo impegno con gli stessi colori, piloti e organigramma, soprattutto sempre con la GSX-R 1000.

RITIRO FACTORY SUZUKI, MA…

Del disimpegno di Suzuki in forma “Factory” dal Mondiale Endurance ne abbiamo parlato approfonditamente nei mesi scorsi. In data 4 maggio anticipammo questa eventualità, confermatasi da lì ad un paio di mesi. Lo scorso 14 luglio, tuttavia, si mormorava di una possibilità di continuare nonostante l’uscita di scena della casa madre, tanto che 24 ore più tardi SERT e Yoshimura con un comunicato stampa (qui riportato) confermarono la nostra indiscrezione.

CAMBIARE PER NON CAMBIARE

Negli ultimi mesi, tralasciando l’amaro epilogo vissuto al Bol d’Or con il motore KO dopo poco più di un’ora di gara, in casa Yoshimura SERT si sono sviluppati i giusti presupposti per proseguire l’impegno nel FIM EWC sempre con Suzuki. Di fatto, in perfetta continuità al biennio 2021-2022. Sempre con questa partnership, con il supporto di sponsor storici, l’interessamento di Suzuki France (!) e la riconferma dei piloti.

PROGRAMMI YOSHIMURA SERT SUZUKI

Rispetto a quanto già anticipato in data 24 ottobre, questo proposito è stato confermato in toto. Yoshimura SERT sarà al via del FIM EWC 2023 con un coinvolgimento di Suzuki France. La parte di budget che mancava a questo programma ambizioso verrà coperto proprio dalla filiale francese, in quanto vede nell’Endurance (in primis le 24 ore di Le Mans e Bol d’Or) una bella vetrina per l’immagine del brand. Non soltanto per la divisione moto, ma per tutto il marchio. Inoltre, per quanto la GSX-R 1000 non sarà più commercializzata (il nuovo modello, forse, arriverà per le futuribili normative Euro 6), si cercherà di “salvare” questa fetta di mercato, organizzando diversi eventi (in pista e non) rivolti proprio ai titolari delle GSX-R ed ai clienti Suzuki. Per quanto concerne la line-up di piloti, nessun cambiamento rispetto al Bol d’Or 2022 con Gregg Black, Sylvain Guintoli e Kazuki Watanabe che si alterneranno in sella alla “Gixxer“. Non male per un (presunto) ritiro…