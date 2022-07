Yoshimura e SERT al lavoro per continuare nel FIM EWC senza Suzuki

A seguito dell’annuncio dello stop dei programmi “Factory” di Suzuki (MotoGP e FIM EWC), Yoshimura Japan e SERT hanno rilasciato un comunicato stampa in merito alla loro posizione. Nulla di nuovo per i nostri lettori: di fatto confermano quanto già riportato nella giornata di ieri su queste pagine. Sia Yoshimura che SERT (da fine 2020 non più “Suzuki Endurance Racing Team“, bensì “Sarthe Endurance Racing Team“) sono al lavoro per individuare una soluzione in ottica 2023. Confermando in toto la volontà di schierarsi nuovamente al via l’anno prossimo del Mondiale Endurance sotto le insegne Yoshimura SERT Motul, tuttavia senza più il supporto Factory della casa madre.

IL COMUNICATO CONGIUNTO DI YOSHIMURA E SERT

“Suzuki Motor Corporation ci ha informati della loro intenzione di terminare il supporto ufficiale al programma EWC al termine della stagione 2022“, si legge nella nota stampa. “Yoshimura Japan e SERT confermano tuttavia l’intenzione di voler continuare il progetto sportivo del team Yoshimura SERT Motul. La nostra motivazione resta immutata sin da quando era stata intrapresa questa sfida 18 mesi or sono. I piloti e tutta la squadra hanno dato tutto per conquistare il titolo mondiale nel 2021, continuando a farlo per ripetere questi successi nel 2022 e prepararsi nel miglior modo possibile al 2023. Estendiamo i ringraziamenti a tutti i nostri partner e fans per il loro imprescindibile supporto, ci vedremo ad inizio agosto per la 8 ore di Suzuka!“

RETROSCENA

Ai diretti interessati, la comunicazione definitiva dai vertici Suzuki in merito al disimpegno Factory anche dall’Endurance in ottica 2023 è giunta soltanto nelle ultime settimane. Tuttavia, già nel mese di maggio (come anticipato in questo articolo), vi erano rumors in tal senso, confermati dai fatti.

SOLUZIONI CON O SENZA SUZUKI

Il comunicato di Yoshimura e SERT riafferma come parliamo di realtà indipendenti. Rispetto alla MotoGP, possono proseguire autonomamente, con o senza l’apporto Suzuki. In questo frangente le problematiche sono due: base tecnica (fino a quando la GSX-R sarà una moto competitiva?) e budget. La prima soluzione vede le parti al lavoro per proseguire, nonostante tutto, con Suzuki, possibilmente con il supporto (anche economico) della filiale francese, come per gran parte della gloriosa storia SERT. La seconda possibilità, non esclude un passaggio ad un altro costruttore. Entro la 8 ore di Suzuka verrà presa una decisione in merito.