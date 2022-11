Ryan Vickers al posto di Bradley Ray nel British Superbike 2023

Nelle prossime settimane è atteso l’annuncio del passaggio di Bradley Ray, Campione BSB 2022, al Mondiale Superbike 2023 con il team MotoXRacing Yamaha. Vagliate insieme al proprio manager Shane Byrne diverse soluzioni per l’anno venturo, “Telespalla” ha scelto di approdare alla serie iridata con l’interessamento della casa madre in quella che, presumibilmente, sarà per lui una stagione di apprendistato con la disputa dei soli round europei previsti dal calendario. Di conseguenza, la domanda ricorrente negli ultimi giorni non poteva che essere: “Chi prenderà il suo posto al team OMG Racing?“. La risposta ci porta ad un nome di un altro giovane, quel Ryan Vickers che avrà un’occasione d’oro per dar prova del proprio valore.

VICKERS CON LA MOTO CAMPIONE DEL BRITISH SUPERBIKE

In trionfo nella Superstock 600 2018, a 24 anni (li compirà il 19 febbraio prossimo) Ryan Vickers affronterà la sua quinta stagione consecutiva nel British Superbike. Finora l’originario di Thetford ha promesso tanto e mantenuto poco. Talento fuori discussione, dalle innegabili doti velocistiche, ma poco concreto in gara. Propenso ad esagerare, nel 2023 avrà tutto per compiere il suo definitivo step di carriera, correndo con la moto Campione in carica del BSB accanto al riconfermato Kyle Ryde.

CHANCE DELLA VITA

Ryan Vickers salirà in sella alla Yamaha YZF-R1 dopo aver corso per un triennio con Kawasaki (2019-2021 con Lee Hardy Racing) e, quest’anno, con FHO Racing BMW. Un 2022 condizionato da tante cadute (di fatto per 1/3 del campionato: 12 in 33 gare previste), ma con questa chance si è già posto come primaria condizione di prepararsi diversamente a questa sfida. “Finora ho sempre corso con buoni team, ma non con una moto a tutti gli effetti vincente“, ricorda Vickers. “Credo la R1 sia una moto più congeniale al mio stile di guida. Ho lavorato duramente per ottenere questa chance e ho l’intenzione di sfruttarla al meglio“.

CURA OMG RACING PER LUI

Sulla carta per Ryan Vickers è a tutti gli effetti l’occasione di una carriera. Il team OMG Racing non soltanto è una squadra oggi vincente, ma nel corso degli anni ha saputo rigenerare diversi piloti. Come nel caso del suo futuro team-mate Kyle Ryde e, per l’appunto, Bradley Ray. Per RV7, mai meglio di dodicesimo in campionato nel British Superbike, una chance da non sprecare…