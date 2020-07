Bike Devil Racing passa a Kawasaki per il BSB 2020

Originariamente iscritto con Ducati, il team Bike Devil Racing correrà con Kawasaki nel BSB 2020 con una ZX-10RR affidata a Gino Rea.

Dopo aver riportato la MV Agusta in pista nel corso della stagione 2019, per il Bike Devil Racing si apre un nuovo capitolo. La squadra di Dave Tyson sarà al via del British Superbike con Gino Rea, passando tuttavia a Kawasaki.

BIKE DEVIL RACING

Inizialmente il team Bike Devil Racing aveva annunciato la partecipazione al BSB 2020 con una Ducati Panigale V4 R. Nelle scorse settimane, tuttavia, la squadra ha deciso di passare a Kawasaki, con la Ninja ZX-10RR svelata in data odierna con la nuova inconfondibile livrea.

GINO REA IN SELLA

Il team sarà presente nel BSB con Gino Rea, riconfermato dopo quanto di buono mostrato lo scorso anno con la MV Agusta F4. L’impegno inoltre si estenderà al British Supersport con due F3 675 per Jamie Perrin e Rob Hartog, arrivato direttamente dal Mondiale di categoria.