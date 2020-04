Stagione 2020, ecco dove correrà la Formula 1

Circolano indiscrezioni riguardo il possibile calendario F1 2020. Ipotesi tre doppi round europei e chiusura di stagione a metà dicembre.

Il Mondiale MotoGP partirà? Se sì, quando? Al momento non è possibile dare una risposta ufficiale, ma qualcosa si muove nell’ambito dei motori. Parliamo in particolare di Formula 1: secondo indiscrezioni la stagione 2020 potrebbe iniziare a luglio, con doppi appuntamenti su alcuni tracciati europei. Cancellata Monza, si prevede un’altra assenza pesante, quella di Spa-Francorchamps, a causa delle ultime normative del governo belga per contenere la diffusione del coronavirus.

Secondo quanto riporta la testata tedesca Bild, l’avvio di stagione potrebbe essere il 5 luglio a Spielberg, in Austria. Sette giorni dopo ecco un altro round sulla stessa pista, doppio appuntamento in seguito a Silverstone (26 luglio e 2 agosto) a cui seguirebbe l’Ungheria (16 e 18 agosto). Ecco poi Baku a settembre, al posto di Monza: una decisione che sarebbe clamorosa, visto che l’autodromo brianzolo ha sempre ospitato un GP di F1 (tranne nel 1980). La tappa in Italia, Spa e Montecarlo potrebbero essere direttamente rimandati al 2021, così come Zandvoort.

In Olanda infatti non viene visto di buon occhio un possibile evento a porte chiuse, senza quindi accesso ai tifosi. Calendario F1 che, se confermato, dovrebbe prolungarsi quasi fino alla fine dell’anno solare. Gli ultimi GP sono infatti in Bahrain e ad Abi Dhabi, rispettivamente il 6 ed il 13 dicembre.

Il possibile calendario 2020

5 luglio – Austria – Spielberg

12 luglio – Austria – Spielberg

26 luglio – Gran Bretagna – Silverstone

2 agosto – Gran Bretagna – Silverstone

16 agosto – Ungheria – Hungaroring

18 agosto – Ungheria – Hungaroring

6 settembre – Azerbaijan – Baku

20 settembre – Singapore – Marina Bay

27 settembre – Russia – Sochi

4 ottobre – Cina – Shanghai

11 ottobre – Giappone – Suzuka

25 ottobre – Stati Uniti – Austin

1 novembre – Messico – Città del Messico

8 novembre – Brasile – Interlagos

22 novembre – Vietnam – Hanoi

6 dicembre – Bahrain – Sakhir

13 dicembre – Abu Dhabi – Yas Marina