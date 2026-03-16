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HyperSport di Damon: la Superbike elettrica che sfida le sportive tradizionali

Novità
di Marianna Giannoni
lunedì, 16 marzo 2026 alle 20:30
Damon HyperSport : una Superbike elettrica
Damon HyperSport : una Superbike elettrica
Una moto elettrica può regalare le emozioni di una Superbike? Forse. La Damon HyperSport rappresenta una delle proposte più audaci nel panorama delle moto sportive elettriche, una visione di come potrebbe evolvere il concetto di supersportiva nel futuro dell’elettrico.
A prima vista colpisce per il design estremamente aerodinamico e moderno, progettato per ridurre al minimo la resistenza all’aria massimizzando l'autonomia e le prestazioni sua su strada che su pista. Il cuore della HyperSport non è un motore a combustione, ma un sistema elettrico di ultima generazione costruito attorno alla piattaforma brevettata HyperDrive. Integra batteria, BMS, caricatore e inverter in un unico sistema coesivo che funge anche da telaio portante, abbassando peso e centralizzando le masse per migliorare la dinamica di guida.
Dal punto di vista meccanico la HyperSport punta a prestazioni di alto livello, con motori a raffreddamento liquido in grado di erogare potenze superiori ai 200 cavalli e una coppia abbondante ben oltre i 200 Nm. Questi valori consentono accelerazioni fulminee e velocità massime nell’ordine di 322 km/h nei modelli più performanti come l’HS, pur mantenendo un’autonomia dichiarata di circa 200 miglia (circa 322 chilometri) per ciclo combinato urbano/extraurbano. La capacità della batteria, che può arrivare fino a 20 kWh nelle versioni top, e la possibilità di ricariche rapide CCS in circa 45 minuti fino all’80 % di carica, rendono questa moto competitiva anche sotto il profilo pratico.
Oltre alle prestazioni pure, uno degli aspetti più innovativi di questa moto è la tecnologia di sicurezza e connettività. Il sistema CoPilot offre un set avanzato di funzionalità di avviso e assistenza alla guida. Viene monitorato infatti l’ambiente circostante con sensori e telecamere per aiutare il pilota a gestire situazioni di pericolo potenziale. La piattaforma Shift permette di adattare la posizione di guida istantaneamente, passando da una configurazione sportiva ad una più comoda per l’uso quotidiano con il semplice tocco di un pulsante
Questa combinazione di potenza, tecnologia e pensiero innovativo ha attirato l’attenzione di motociclisti. Pur essendo una proposta relativamente nuova e in fase di evoluzione, la HyperSport incarna ciò che molti sognano: una sportiva elettrica che non scende a compromessi né sul fronte delle prestazioni né su quello dell’esperienza di guida. Autonomia, ricarica veloce, tecnologia avanzata e prestazioni di punta si intrecciano in un pacchetto che vuole sfidare le moto sportive tradizionali e ridefinire le aspettative su cosa può essere una electric superbike nel ventunesimo secolo.

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