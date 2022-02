Riccardo Rossi torna da Paolo Simoncelli: “La serenità può farti volare”

Riccardo Rossi "I test invernali sono andati molto bene. Sono carico e fiducioso. Dennis Foggia è un gradino sopra ma con gli altri me la posso giocare"

Riccardo Rossi è molto legato al team Sic58 Squadra Corse. Aveva iniziato la sua carriera proprio assieme a Paolo Simoncelli, nel 2015, nel Campionato Italiano Premoto3 conquistando ottimi risultati. All’epoca era praticamente un bambino che sognava di correre un giorno nel Mondiale. Nel 2013 ha realizzato il suo sogno ed ora è alla sua quarta stagione nel Mondiale Moto3. Ha cambiato varie squadre ma ora praticamente ritorna casa. Riabbraccia Paolo che ha sempre creduto in lui e ritrova tanti vecchi amici.

Riccardo Rossi in questi anni è cresciuto tanto e l’anno scorso è salito per la prima volta sul podio conquistando il terzo posto a Le Mans.

“Sono molto felice di correre con il Sic58 – afferma Riccardo Rossi – qui mi sento veramente in famiglia, questo è molto importante, può influire tanto sulle prestazioni. Qui posso vivere le gare in modo tranquillo o so che se ci saranno dei problemi li risolveremo con molta serenità”.

Come sono andati i test invernali?

“Molto bene, sono molto carico, sono andato veramente forte. Mi sono subito trovato bene con la Honda dopo alcune stagioni con la KTM. La moto mi piace molto. So da che punto partiamo e cosa possiamo fare. Vivo questo momento in modo positivo e con grande fiducia”.

Chi saranno i piloti da battere?

“Nei test quello che ha impressionato di più è stato Dennis Foggia e credo che sia un gradino sopra tutti. Poi ci sono anche altri forti e da tenere d’occhio quali Garcia, Guevara, Masia… ma con loro ce la possiamo giocare”.

Quali piste ami di più?

“Mi piace molto correre in Thailandia, poi ovviamente amo le Mans perché lì sono salito sul podio e Misano perché è la pista di casa e quindi è la più importante per noi”.

Il tuo obbiettivo stagionale?

“Nelle prime gare l’obbiettivo è stare nella top 5 poi vorrei salire sul podio e stare comunque davanti”.

Foto: Marzio Bondi

