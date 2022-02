Moto3, Test Portimao: Super Dennis Foggia nel 3° ed ultimo giorno

Si chiudono i test ufficiali a Portimao con Dennis Foggia da record in quest'ultima giornata. Ecco la classifica con tutti i tempi.

Il marchio di Dennis Foggia in questi test ufficiali a Portimao. Il vice-campione Moto3 in carica, ancora non al top dopo qualche guaio fisico e di salute, stampa oggi un tempo da record che gli permette di chiudere come il migliore dei tre giorni (due nel suo caso). L’italiano del team Leopard precede oggi il connazionale Andrea Migno, terza piazza di giornata per Izan Guevara. L’attività si è conclusa, ora non resta che guardare al primo GP della stagione, ma vediamo com’è andato questo lunedì conclusivo.

Turno 1

Ricordiamo i riferimenti del tracciato, con il record in gara in 1:47.610 (Rodrigo, 2021) ed il record assoluto in 1:47.274 (García, 2021). Ieri Tatsuki Suzuki ci si è avvicinato, fermato il cronometro su un 1:47.390 come miglior tempo dei test finora. Un tempo che viene superato agevolmente già in questa sessione. Sottolineiamo che si rivede Deniz Öncü dopo il botto di ieri, con conseguente caduta anche per l’incolpevole Adrián Fernández, come si intravvede in questa foto dei nostri colleghi di Paddock-GP.

Öncü è ancora dolorante ma non ci sono lesioni, quindi rieccolo in azione per approfittare al massimo di questo day-3. In vetta però comandano gli italiani, Dennis Foggia in particolare con un 1:46.990, frantumando il record assoluto precedentemente citato. Ad appena 52 millesimi c’è il connazionale Andrea Migno, terza piazza per Izan Guevara. A referto un incidente per Suzuki alla curva 8, senza conseguenze.

Turno 2

Tempi un po’ più alti rispetto ai riferimenti da record della sessione precedente. Torniamo sopra il crono i 1:47, ma ecco che si vede Ayumu Sasaki, neo acquisto del Max Racing Team. Al pilota giapponese è più che sufficiente infatti un 1:47.553 per chiudere in vetta ad una classifica davvero cortissima: Izan Guevara è a 33 millesimi, il rookie David Muñoz è staccato di 65 millesimi, in totale ci sono ben 19 piloti in meno di un secondo. A referto un incidente per l’esordiente Scott Ogden, scivolato alla curva 5.

Turno 3

Pochissima attività in quest’ultima sessione di giornata, sembra che squadre e piloti stiano ormai pensando al Qatar. Ma qualcuno vuole sfruttare anche quest’ultimo turno di prove ufficiali, appena una decina i ragazzi scesi in pista. Tra loro Sergio García, che stampa il tempo di riferimento, oppure le formazioni Leopard e MTA. Stesso discorso anche per il duo BOE con il velocissimo rookie David Muñoz e con Ana Carrasco, per mettere a referto quanti più giri possibili in vista della nuova stagione. Senza il #44, che dovrà aspettare parecchi GP per i limiti d’età.

La classifica del day-3

Foto: Leopard Racing