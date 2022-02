Sic58 Squadra Corse – Presentazione in pieno stile… Sic

Il Sic58 Squadra Corse ha presentato moto e piloti. New entry Riccardo Rossi in Moto 3 e Kevin Zannoni in Moto E

Voglia di normalità. La presentazione del Sic58 Squadra Corse è stata per tanti aspetti un tuffo nel passato, al pre-pandemia, in pieno stile Sic. Si è svolta dal vivo nei locali del Misano World Circuit, alla presenza di giornalisti, autorità e sponsor ed è terminata con un buffet al ristorante. Nell’ambito della presentazione del team, sono stati illustrati anche i programmi dell’autodromo. A parte green-pass e mascherine, sembrava di essere tornati indietro di anni. Paolo Simoncelli ci teneva particolarmente “La mattina ci abbracciamo – ha esordito – Dovere rinunciare a vedere la gente nei box, nel paddock, sentire gli amici solo al telefono per me era troppo stressante. Era importante venire a Misano, nel circuito in cui Marco ha esordito da piccolo”.

Paolo Simoncelli si è poi commosso ricordando alcuni suoi amici che ci sono più tra cui Fausto Gresini, a cui è stato dedicato un lungo appaluso.

È salito quindi sul palco il Presidente della FMI Giovanni Copioli che ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra ed ha sottolineato l’importanza del MWC per il motociclismo italiano. Dal 2021 ospita, infatti, il centro tecnico federale. Si è soffermato anche selle attività della Riders’ Land ed ha ricordato gli appuntamenti autunnali con l’Assemblea Generale FIM e ed i FIM Awards.

Spazio poi a tutti gli sponsor del team, più che partner dei veri e propri amici. Si avverte in modo molto evidente il legame tra la squadra ed i suoi collaboratori, sembra realmente una grande famiglia.

Nel corso della presentazione, è stato dedicato ampio spazio al MWC che proprio quest’anno festeggia i 50 anni. Il managing director Andrea Albani ha presentato il calendario degli eventi in cui spiccano il Gran Premio di MotoGP, il round del Mondiale SBK ed il World Ducati Week oltre ad una serie di altre importanti manifestazioni sia di moto che di auto.

Dopo l’intervento delle autorità che hanno rimarcato l’importanza del sodalizio pubblico e privato, è stato presentato il team, in gran parte rinnovato. Quest’anno il Sic58 parteciperà al Mondiale Moto3 con il genovese Riccardo Rossi ed il francese Lorenzo Fellon.

“Sono alla mia seconda stagione con questo team e mi trovo veramente bene. L’anno scorso ho fatto esperienza, ho fatto tesoro degli errori commessi, ed ora spero di ottenere dei risultati interessanti”.

New entry nel Mondiale Moto E con l’arrivo di Kevin Zannoni, alla sua seconda stagione in questo campionato.

Il team Sic58 parteciperà anche al Mondiale Junior Moto3 con il giovane pilota australiano Harrison Voight che si è ripreso da un grave infortunio.

Confermato il capo tecnico Marco Grana, tra le colonne portanti della squadra.

Foto Marzio Bondi

