MotoGP, Quartararo accende la sfida: “Contro Marquez è un’altra storia”

Fabio Quartararo si prepara per il primo round MotoGP 2022. Il campione in carica pronto per la sfida con Marc Marquez. Sul rinnovo con Yamaha ancora gelo.

Pochi giorni di relax e poi Fabio Quartararo prenderà il volo destinazione Qatar, teatro della prima tappa MotoGP 2022. Nei test invernali il pilota francese ha continuato a lamentare un deficit di potenza per il motore della Yamaha M1. Il contratto ancora non è stato rinnovato, tra i vertici di Iwata e il suo manager Eric Mahè i colloqui continuano. L’esito del primo Gran Premio potrebbe contare non poco nelle scelte future.

La Yamaha M1 e il contratto

Nei cinque giorni di test in Malesia e Indonesia il campione francese ha familiarizzato con il nuovo prototipo. Le tanto attese modifiche richieste da mesi non sono arrivate. “Dall’anno scorso chiedo più velocità massima, non abbiamo guadagnato nulla“, dice Fabio Quartararo a DAZN. Le modifiche alla ciclistica e all’aerodinamica sono secondarie rispetto al deficit primario. Nella classifica delle top speed raggiunte nella preseason MotoGP, le YZR-M1 risultato in basso. Suzuki, Honda e Aprilia hanno fatto passi in avanti in tal senso, Ducati resta una “potenza di fuoco” e schiererà ben otto moto in griglia di partenza.

Sarà difficile difendere il titolo di campione del mondo. Bisognerà puntare tutto sui punti di forza della moto, per dirla alla Diego Gubellini. Ma non avverte nessuna pressione. “Farò come l’anno scorso: inizio il Mondiale come se non avessi mai vinto e voglio vincerlo. Non è una pressione in più“. Quando si parla di contratto la sua posizione resta irremovibile. “Yamaha è un marchio che mi ha dato tanto. Mi hanno promosso dalla Moto2 quando non avevo fatto tante cose. Ma adesso voglio il miglior progetto. Non è stato ancora deciso niente. Quindi non sono al 100% con un marchio, ma vado con il miglior progetto”.

Sfida al vertice con Marc Marquez

Il ritorno di Marc Marquez è una sfida in più per Fabio Quartararo, desideroso di battere il pluricampione al top della forma dopo due anni opachi e contrassegnati da due infortuni. Nella stagione MotoGP 2022 potremo assistere ad una costante bagarre tra i due fuoriclasse per le prime posizioni. “Il piacere di lottare con Marc è diverso da qualsiasi altro pilota. Quando combatti con lui è un’altra storia, vedi più di un pilota, vedi un ragazzo che è stato sei volte campione della MotoGP e batterlo è un’altra cosa, bisogna essere onesti. Marc è stato il riferimento negli ultimi 10 anni, penso che sia qualcosa di speciale combattere con lui“.