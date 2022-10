Toh chi si rivede Cal Crutchlow “Se mi ritiro stanotte esco di scena al top!”

La sorpresa di giornata è stata senza dubbio Cal Crutchlow, che ha sorpreso tutti con l’azzardo delle slick alla fine delle libere 2. Uno scherzetto che è valso il miglior tempo di una sessione in condizioni miste, quindi con un tempo ben lontano da quanto fatto nelle prime libere asciutte. Vale quindi il 18° crono delle FP1, ma il collaudatore/sostituto britannico s’è tolto una piccola soddisfazione in una sessione di GP. Richiamato dopo il ritiro di Dovizioso, Crutchlow si sta divertendo senza pensieri, ottenendo anche risultati decisamente interessanti. Più volte è già stato la miglior Yamaha dietro a Quartararo!

Piccola gioia per RNF

Una prima giornata a Sepang difficile da valutare. Pista asciutta al mattino, tracciato bagnato nel pomeriggio, conseguenza del forte acquazzone che in precedenza aveva bloccato per oltre un’ora le FP2 Moto2. “Abbiamo già trovato condizioni di bagnato, ad esempio a Motegi, e non era andata affatto male” ha ricordato Crutchlow. Le ultime libere odierne però non sono iniziate al meglio. “Pista scivolosa e calda, con un po’ d’acqua: la nostra moto va molto male in queste condizioni” ha ammesso chiaramente a motogp.com. In seguito però, con il tracciato sempre più asciutto (anche se non totalmente), il feeling è migliorato. Ecco infine la zampata con le slick, uno dei pochi a provarci, ma è stato un azzardo che ha premiato. Un guizzo che ha fatto sorridere i tifosi malesi, oltre al boss RNF Razlan Razali ed al team manager Wilco Zeelenberg. Una piccola gioia in una stagione molto difficile.

Crutchlow in aiuto di Quartararo

Certo, vale fin là ed il tester britannico non ci gira attorno. “Il tempo era lontanissimo da quello di riferimento nelle prime libere. Un turno quindi piuttosto irrilevante” ha puntualizzato il #35 di RNF Yamaha. Non manca una battuta: “Sono primo nel turno, stanotte mi ritiro, così chiudo al top!” L’attenzione poi si sposta su Quartararo in particolare, l’asso Yamaha a caccia di un difficile bis iridato. Crutchlow è determinato ad aiutarlo nel solo modo possibile, ovvero analizzando ogni cosa e passando qualsiasi informazione possa tornare utile. “Mi serve più tempo sull’asciutto, dovrò provare subito alcune cose per i ragazzi prima che torni la pioggia.” Ma non solo. “Inizio sempre col set-up base, che non mi piace, ma partiamo da lì e poi proviamo più cose. Gli ingegneri poi vedono dove guadagno: di solito in uscita di curva, più di Fabio e Franky. Possono quindi analizzare queste informazioni e cercare di aiutare Fabio.” Ogni piccola cosa è utile per ‘spingere’ l’uomo di punta verso il grande risultato. Ora più difficile, ma ancora non impossibile, visto che i giochi sono aperti.

Foto: Valter Magatti