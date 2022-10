Moto2 Sepang, Prove 1-2: Augusto Fernandez prima dell’acquazzone

Giornata a due facce per la Moto2 a Sepang. Augusto Fernandez piazza il crono di riferimento nelle libere del mattino, nel pomeriggio ecco la pioggia che scombina i programmi. La classifica del primo giorno quindi si basa su quanto fatto nelle FP1, con lo spagnolo in vetta ed il leader Moto2 Ai Ogura autore del 4° tempo. Un duo mondiale diviso da Pedro Acosta e da Tony Arbolino. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Tanti volti nuovi per questo penultimo GP del 2022. I due sostituti di Navarro e Corsi, infortunati nel brutto incidente in Australia: esordio mondiale rispettivamente per Borja Gomez e David Sanchis. Non mancano wild card di casa: ritorna Kasma Daniel Kasmayudin, debutto assoluto per Azroy Hakeem Anuar (i dettagli). Il terzo, l’annunciato Khairul Idham Pawi, è invece in stand-by, possibile sostituto di uno dei due piloti ‘titolari’ con Petronas MIE Racing. A referto incidenti e problemi nel corso del turno: Alonso Lopez finisce a terra dopo pochi minuti, cade Sean Dylan Kelly in seguito, Celestino Vietti ha una foratura alla gomma posteriore ad inizio sessione e Kasmayudin viene subito bloccato da problemi meccanici alla sua moto. Nei minuti finali poi c’è un incidente tra Canet (che ha dato il via alla carambola) e Baltus, subito soccorso dallo spagnolo ed in seguito portato via in barella. Il turno si chiude nel segno di Augusto Fernandez leader con caduta alla curva 15, Ai Ogura è 4°.

Prove Libere 2

La prima notizia è che il GP è già finito per Barry Baltus. Lo sfortunato incidente nelle prime libere, provocato da Aron Canet, ha portato alla frattura del tallone del piede sinistro. Dopo l’infortunio di Zonta van den Goorbergh a Phillip Island, RW Racing perde anche il suo secondo pilota e saluta la Malesia. Dopo i problemi tecnici nelle FP1 ecco il ritorno ufficiale in Moto2 per Kasma Daniel Kasmayudin, wild card in questo evento di casa. Ad una decina di minuti dal semaforo verde però ecco che compare la bandiera da pioggia, poco dopo ecco che il meteo peggiora sensibilmente, con qualche rischio per alcuni piloti prima di riuscire a tornare ai rispettivi box. Anzi, Lowes non riesce ad evitare la scivolata alla curva 13 nel pieno dell’acquazzone arrivato a Sepang. Il cronometro continua a scorrere per un po’, finché non arriva la bandiera rossa.

Ci vuole circa un’ora perché la pioggia si fermi, seguono vari altri passaggi della safety car per valutare la situazione in pista. È comparso il sole, la pista migliora e si riesce a ripartire dopo la lunga pausa, ma Kasmayudin non è fortunato: un violento highside lo lascia a terra piuttosto dolorante. Chantra poi è ancora piuttosto acciaccato dopo l’importante incidente in Australia, viste le condizioni è tornato in hotel. Partenza difficile per Petronas MIE Racing: nel quarto d’ora finale ecco una scivolata anche per l’esordiente assoluto Anuar. Giù anche Dixon, chiaramente la classifica non subisce cambiamenti rispetto a quanto fatto prima dello stop. Comanda l’esordiente Manuel Gonzalez davanti a Schrötter e ad Aldeguer.

Classifica Moto2 combinata

