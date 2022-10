Alonso Lopez, in Moto2 c’è una nuova stella, Pedro Acosta ora trema

Si è autoproclamato mago nel corso del weekend, anche per distinguersi dagli altri piloti. Alonso Lopez ha poi riposto la carta dell’asso di cuori nella sua tuta prima della corsa, e la magia è compiuta. Possiamo davvero definire così l’incredibile gara di cui s’è reso protagonista il giovane pilota spagnolo a Phillip Island (tracciato che non conosceva con la Moto2!), mettendo in scena una prova di superiorità impensabile. Aggiungiamo anche che il #21 di casa Speed Up, nonostante la stagione mondiale iniziata in corsa dopo 7 GP, sta ormai insidiando Pedro Acosta per il titolo di Rookie dell’Anno! Con 2 GP ancora da disputare, il divario si è assottigliato a soli 16,5 punti. Niente male per un pilota che inizia le gare col motto “Questa sarà la più difficile della mia vita”!

Sta nascendo una stella

Un episodio nel corso delle prove libere aveva portato all’assegnazione di una Long Lap Penalty. Alonso Lopez non aveva nascosto la sua perplessità, ma alla fine chiaramente aveva accettato la decisione. Una sanzione di questo tipo spesso ha condizionato pesantemente le gare… Ma andiamo a domenica. Il team Speed Up brilla con la pole position di Fermin Aldeguer ed il 3° posto di Lopez, ci sono tutte le premesse per un’altra gara da protagonisti. Esattamente ciò che il #21 riesce a fare: una super partenza ed in poche curve è già scappato, Aldeguer e gli altri colti di sorpresa non riescono a tenere il passo! È così che la penalità diventa ininfluente: Lopez deve scontarla entro i primi tre giri, ma per allora ha già un margine tale che torna in pista con gli avversari ancora a svariati secondi di ritardo! Da quel momento è tutto in discesa, non ha nessun rivale in grado di contrastarlo: ecco il secondo successo stagionale, il 4° podio in totale!

Lopez il terribile

“È stato un fine settimana incredibile, mi sono sentito sempre benissimo fin dalle prime prove libere. Sapevo di poter vincere, ma sinceramente non me l’aspettavo! Sono riuscito ad essere velocissimo nei primi 10 giri, poi ho iniziato a gestire il vantaggio.” Bastano queste parole di un Lopez dal largo sorriso e dagli occhi brillanti per capire cos’ha combinato. Questo 21enne di Madrid è entrato a gamba tesa nel Mondiale e sta già sbaragliando la concorrenza in maniera facile, quasi imbarazzante… La lotta mondiale è altrove, ma l’alfiere di Boscoscuro non fa nulla per passare inosservato! Lopez spiega poi la curiosa celebrazione al parco chiuso. “I piloti di solito si identificano con qualche animale. Io volevo distinguermi, ho scelto il mago. Così, mi piaceva” ha spiegato a motogp.com a gara conclusa. “Sabato ho pensato che potevo vincere e poi ho messo l’asso nella tuta. ‘Se vinco, celebro così’ mi sono detto.” Di sicuro, un nuovo asso vincente che sta già dando non pochi pensieri agli altri ragazzi in Moto2.

Foto: Valter Magatti