Moto2 Phillip Island: Lopez il terribile, Ogura leader con Fernandez KO

Gara Moto2 con un incredibile errore di Augusto Fernandez, una scivolata che consegna la leadership ad Ai Ogura! Nonostante la corsa difficile, il rivale in campionato porta a casa il massimo. Nessun divario eclatante, battaglia sempre incandescente con appena 3,5 punti a dividere i contendenti e due soli round rimasti. Il protagonista del GP però è Alonso Lopez, intrattabile nonostante la sanzione e già al secondo netto trionfo di categoria. Pedro Acosta, debuttante assoluto sul tracciato australiano, è strepitoso 2° e non manca una maglia dedicata all’amico Remy Gardner. Jake Dixon 3° completa la bella giornata del Aspar Team col titolo Moto3. Non è giornata invece per Tony Arbolino e Celestino Vietti, entrambi caduti… Il resoconto della corsa a Phillip Island.

Inizio con brivido

Si comincia con Augusto Fernandez ed Ai Ogura separati da un punto e mezzo dopo la Thailandia: il primo è 2° in griglia, il secondo è 13°. Da segnalare poi la sanzione per Alonso Lopez, 3° ma con una Long Lap Penalty da scontare dopo un incidente con Vietti. Scatto perfetto del duo Speed Up e di Arbolino, ma impressiona subito Lopez, che imposta immediatamente un ritmo incredibile e vola via! Ogura invece appare inizialmente in difficoltà e, dopo la buona partenza, perde parecchie posizioni… Brividi per un brutto incidente tra Navarro e Corsi alla curva 5, con l’italiano che investe lo spagnolo cadutogli proprio davanti. L’alfiere Pons, a lungo in una brutta posizione appena fuori dai limiti della pista, viene infine evacuato in barella. Poco dopo Tony Arbolino saluta il podio: una scivolata ad alta velocità alla curva 8 lo pone fuori dalla corsa. Le immagini dei due incidenti.

Augusto Fernandez, colpo di scena!

Una volta scontata la sanzione, Alonso Lopez riprende agevolmente la prima posizione e con margine: e chi lo batte oggi? Dietro di lui invece abbiamo un duello serrato tra Augusto Fernandez e Pedro Acosta, non ci sono giochi di squadra che tengano tra i due ragazzi KTM Ajo. A referto altri ritiri: cadono Salac, Kubo e Antonelli, rientra al box Dalla Porta. E per Vietti arriva poi un altro zero, ora è finita anche matematicamente… Ma il colpo di scena arriva poco dopo, Augusto Fernandez è a terra a 10 giri dalla fine! Un’occasione con Ogura in difficoltà si trasforma nello scenario peggiore per lo spagnolo con questa incredibile scivolata alla Southern Loop! Il pilota Honda Team Asia porta a casa una corsa non proprio memorabile, ma è più che sufficiente per passare al comando della classifica di categoria. Giornata pazzesca per Lopez, ma anche per Pedro Acosta, che a Phillip Island non ci aveva mai corso nemmeno in Moto3! Jake Dixon infine si prende il terzo gradino del podio alla fine di un’altra gara solidissima.

