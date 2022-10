Izan Guevara capolavoro, campione Moto3 con vittoria a Phillip Island!

Bastavano pochi punti, ma Izan Guevara s’è preso tutto a Phillip Island. La vittoria dopo una super battaglia dà il via alla festa, è lui il Campione del Mondo Moto3 2022! Non manca il bel momento di festa con Nico Terol, ultimo campione 125cc proprio con Aspar Team, nel quale si occupa anche della crescita dei giovani talenti. Come appunto Guevara, che porta un’altra grande soddisfazione alla squadra di Jorge Martínez. Anche oggi ci sono entrambi i suoi piloti sul podio, ma il 3° posto di Sergio García chiaramente non era sufficiente per impedire la chiusura dei giochi. In mezzo si inserisce Deniz Öncü, che dopo vari guai fisici riesce a prendersi il secondo podio della stagione.

Izan Guevara campione, gli illustri predecessori spagnoli

La gara

Splende il sole, ma si comincia con un leggero ritardo a causa delle chiazze bagnate in pista, conseguenza dell’acquazzone arrivato durante il warm up MotoGP. La gara viene poi dichiarata asciutta: ottimo scatto di Garcia, che brucia tutti e precede Moreira, Ortola ed il poleman Sasaki. Malissimo Foggia precipitato al limite della zona punti… In breve tempo sono in otto a fare la differenza davanti, compreso il leader Moto3 Guevara che, dopo un rischio iniziale con Öncü, è agganciato ai primi. Brutto dopo incidente poco dopo tra Holgado e Furusato (entrambi portati al Centro Medico), mentre il gruppetto in vetta si divide in due. Garcia, Guevara, Sasaki e Öncü scappano, riservandosi così la lotta per il podio dal sapore mondiale. Ma alla fine c’è un nome che emerge su tutti: Izan Guevara vuole il titolo e se lo prende in grande stile, col trionfo in gara! Degno finale per un pilota che ha sbaragliato la concorrenza, è il terzo titolo spagnolo consecutivo in Moto3.

Guevara campione, la classifica