MotoGP, a Phillip Island è arrivata la pioggia! I risultati dei warm up

La Moto3 ha corso su pista bagnata, la Moto2 anche, per la MotoGP è arrivato il diluvio. Notizie poco incoraggianti per i piloti del Motomondiale dopo aver disputato tutti i turni sull’asciutto… In classe regina chiude al comando Johann Zarco, registriamo una scivolata per Marc Marquez (highside alla Southern Loop, pilota OK) ed un lungo fuoripista per Fabio Quartararo. Non è decisamente la situazione migliore per chi, come lui, deve difendersi dagli attacchi degli inseguitori…

Non manca anche un ‘incontro ravvicinato’ tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, senza conseguenze. In Moto3 comanda il rookie David Muñoz, in Moto2 Alonso Lopez (che dovrà scontare una Long Lap Penalty per l’incidente con Vietti venerdì), a referto una caduta per Aron Canet e tanti piloti fermi ai box. Le tre gare quindi saranno ancora più imprevedibili, pista asciutta o bagnata? La classe minore inizia alle 2:00 italiane, la categoria intermedia alle 3:20, la MotoGP scatta alle 5:00.

